Vasco encerra jejum, vence o Flamengo e segue vivo no Estadual

German Cano marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Flamengo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Com gols de Léo Matos, Germán Cano e Morato, o Vasco voltou a vencer o Flamengo nesta quinta-feira (15), por 3 a 1, pela nona rodada da Taça Guanabara. A vitória no Maracanã encerrou uma série de 17 jogos do Cruz-Maltino sem superar o adversário, e levou o time de Marcelo Cabo para a quinta posição, mantendo-se com chances de avançar às semifinais do Campeonato Carioca.

Se sobrou eficiência ao Vasco na frente, com destaque para Morato e Cano, o Lucão cumpriu seu papel lá atrás, e garantiu o placar zerado com boas defesas. Vitinho, já nos acréscimos da etapa final, foi quem descontou para o Flamengo.

O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu seu primeiro jogo com a equipe principal na temporada, mas segue na segunda colocação do Estadual e tem as atenções voltadas para a estreia da Libertadores, contra o Vélez na Argentina, na terça.

O JOGO

O gol de Léo Matos, logo aos 5 minutos, levou à partida a um cenário que já era esperado pelas características do time. O Flamengo, apesar da posse de bola, encontrou dificuldades na ausência de Arrascaeta, e pouco criou na primeira etapa. Além de uma cabeçada de Bruno Henrique, aos 3, e uma finalização de Gabriel Barbosa, aos 25 - ambas para fora -, o goleiro Lucão, do Vasco, só foi exigido nos minutos finais da primeira etapa, fazendo duas boas intervenções.

O Cruz-Maltino, por sua vez, colheu os frutos de sua estratégia. Propôs-se a esperar o rival, marcou bem e aguardou os contra-ataques. O primeiro gol ainda deu maior tranquilidade ao time de Marcelo Cabo, que teve Léo Matos e Morato como destaques. Foi em jogada do camisa 10 que o Vasco ampliou.

Após jogada de Andrey, o atacante ficou com a bola na entrada da área, viu a movimentação de Germán Cano, que dominou - já dentro da área - e finalizou sem chances para Diego Alves. Um belo primeiro gol do argentino contra o Fla.

A eficiência do Vasco contrastou com as falhas rubro-negras. No primeiro gol, Filipe Luís e Bruno Viana vacilaram. No segundo, Arão apenas observou a movimentação de Cano, que invadiu a área sem ninguém o acompanhando.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, João Gomes e Isla foram substituídos por Vitinho e Matheuzinho. E o Flamengo melhorou. O camisa 11, na ponta esquerda, deu maior amplitude ao time de Ceni. Na direita, o jovem lateral contou o apoio de Everton Ribeiro, de volta a sua posição, e as chances foram se acumulando.

Vitinho acertou a trave logo em sua primeira jogada. Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique pararam em Lucão. Matheuzinho arriscou e finalizou por cima da meta adversária. Tudo isso antes dos 20 minutos - período no qual o Vasco raramente conseguiu ir ao campo de ataque. Contudo, foi resistindo à pressão.