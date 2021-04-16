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Futebol

Vasco encerra jejum, vence o Flamengo e segue vivo no Estadual

Gigante da Colina foi cirúrgico no ataque e conseguiu segurar o ímpeto rubro-negro para sacramentar a vitória

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:22

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 21:22
German Cano Vasco
German Cano marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Flamengo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Com gols de Léo Matos, Germán Cano e Morato, o Vasco voltou a vencer o Flamengo nesta quinta-feira (15), por 3 a 1, pela nona rodada da Taça Guanabara. A vitória no Maracanã encerrou uma série de 17 jogos do Cruz-Maltino sem superar o adversário, e levou o time de Marcelo Cabo para a quinta posição, mantendo-se com chances de avançar às semifinais do Campeonato Carioca.
Se sobrou eficiência ao Vasco na frente, com destaque para Morato e Cano, o Lucão cumpriu seu papel lá atrás, e garantiu o placar zerado com boas defesas. Vitinho, já nos acréscimos da etapa final, foi quem descontou para o Flamengo.
O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu seu primeiro jogo com a equipe principal na temporada, mas segue na segunda colocação do Estadual e tem as atenções voltadas para a estreia da Libertadores, contra o Vélez na Argentina, na terça.

O JOGO

O gol de Léo Matos, logo aos 5 minutos, levou à partida a um cenário que já era esperado pelas características do time. O Flamengo, apesar da posse de bola, encontrou dificuldades na ausência de Arrascaeta, e pouco criou na primeira etapa. Além de uma cabeçada de Bruno Henrique, aos 3, e uma finalização de Gabriel Barbosa, aos 25 - ambas para fora -, o goleiro Lucão, do Vasco, só foi exigido nos minutos finais da primeira etapa, fazendo duas boas intervenções.
O Cruz-Maltino, por sua vez, colheu os frutos de sua estratégia. Propôs-se a esperar o rival, marcou bem e aguardou os contra-ataques. O primeiro gol ainda deu maior tranquilidade ao time de Marcelo Cabo, que teve Léo Matos e Morato como destaques. Foi em jogada do camisa 10 que o Vasco ampliou.
Após jogada de Andrey, o atacante ficou com a bola na entrada da área, viu a movimentação de Germán Cano, que dominou - já dentro da área - e finalizou sem chances para Diego Alves. Um belo primeiro gol do argentino contra o Fla.
A eficiência do Vasco contrastou com as falhas rubro-negras. No primeiro gol, Filipe Luís e Bruno Viana vacilaram. No segundo, Arão apenas observou a movimentação de Cano, que invadiu a área sem ninguém o acompanhando.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, João Gomes e Isla foram substituídos por Vitinho e Matheuzinho. E o Flamengo melhorou. O camisa 11, na ponta esquerda, deu maior amplitude ao time de Ceni. Na direita, o jovem lateral contou o apoio de Everton Ribeiro, de volta a sua posição, e as chances foram se acumulando.
Vitinho acertou a trave logo em sua primeira jogada. Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique pararam em Lucão. Matheuzinho arriscou e finalizou por cima da meta adversária. Tudo isso antes dos 20 minutos - período no qual o Vasco raramente conseguiu ir ao campo de ataque. Contudo, foi resistindo à pressão.
O Flamengo ocupou o campo de ataque e Ceni ainda lançou Rodrigo Muniz para tentar uma reação na bola aérea, mas a defesa do Vasco manteve a postura. Já na parte final da partida, a aguardada chance de contra-atacar veio em lançamento de Marquinhos Gabriel para Morato. O camisa 10 venceu Filipe Luís no mano a mano e marcou um golaço. Já nos acréscimos, com a parada resolvida, Vitinho conseguiu, enfim, vencer Lucão e descontou para o Rubro-Negro.

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