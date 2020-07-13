Vasco deve anunciar dois reforços para o Brasileiro nesta semana

Crédito: Dupla chegará na Colina por empréstimo. Clube arcará só com salários (Divulgação Madureira

A diretoria do Vasco está em contagem regressiva para sacramentar a chegada de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, que se destacaram no Estadual com a camisa do Madureira, selarão acordo com o Cruz-Maltino em breve. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globo Esporte" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.

A dupla, que desembarcará no Cruz-Maltino por empréstimo até o final da temporada, aguarda apenas o retorno do vice de futebol do clube, José Luiz Moreira, à Colina. A expectativa é que o acordo aconteça, no mais tardar, até esta quarta-feira.

Ao LANCE!, o mandatário do Madura, Elias Duba, já confirmou que Marcelo Alves e Ygor Catatau irão para São Januário.

- A expectativa é que confirme o empréstimo em breve. Falta só a chegada do José Luiz Moreira para que tudo se resolva. Há chance até de resolver amanhã (terça-feira) - afirmou.

Com a boa relação entre os clubes, o Vasco arcaria exclusivamente com os salários de Marcelo Alves e Ygor Catatau. A dupla, em seguida, já iniciaria o trabalho de preparação com o técnico Ramon Menezes, projetando o Campeonato Brasileiro.