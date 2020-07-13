Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco deve anunciar dois reforços para o Brasileiro nesta semana

Destaques do Madureira durante o Campeonato Carioca, Marcelo Alves e Ygor Catatau aguardam apenas a chegada de José Luiz Moreira para selarem acordo até o fim do ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 19:05

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 19:05

Crédito: Dupla chegará na Colina por empréstimo. Clube arcará só com salários (Divulgação Madureira
A diretoria do Vasco está em contagem regressiva para sacramentar a chegada de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, que se destacaram no Estadual com a camisa do Madureira, selarão acordo com o Cruz-Maltino em breve. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globo Esporte" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.
A dupla, que desembarcará no Cruz-Maltino por empréstimo até o final da temporada, aguarda apenas o retorno do vice de futebol do clube, José Luiz Moreira, à Colina. A expectativa é que o acordo aconteça, no mais tardar, até esta quarta-feira.
Ao LANCE!, o mandatário do Madura, Elias Duba, já confirmou que Marcelo Alves e Ygor Catatau irão para São Januário.
- A expectativa é que confirme o empréstimo em breve. Falta só a chegada do José Luiz Moreira para que tudo se resolva. Há chance até de resolver amanhã (terça-feira) - afirmou.
Com a boa relação entre os clubes, o Vasco arcaria exclusivamente com os salários de Marcelo Alves e Ygor Catatau. A dupla, em seguida, já iniciaria o trabalho de preparação com o técnico Ramon Menezes, projetando o Campeonato Brasileiro.
Ambos os jogadores foram revelados em Conselheiro Galvão. O defensor de 22 anos teve uma passagem pelo Rio Branco-ES no ano passado. Já o atacante também tem em seu currículo um empréstimo pelo Boa Esporte no ano de 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados