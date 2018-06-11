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Vasco

Vasco desiste de período de treinos no Espírito Santo durante a Copa

O motivo para o cancelamento da vinda ao ES foi a mudança da comissão técnica do time cruz-maltino

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 15:25
O Vasco passaria uma semana no Espírito Santo Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
O Vasco não fará mais a intertemporada durante a Copa do Mundo no China Park, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O período de treinos aconteceria de 1 a 9 de julho. O principal motivo para o cancelamento foi a recente mudança da comissão técnica do
Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Cruz-Maltino.
O diretor executivo Paulo Pelaipe e o gerente de futebol Newton Drummond, demitidos no início do mês, estiveram nas dependências no China Park recentemente e aprovaram a estadia do Vasco em terras capixabas. 
A ideia é que o Vasco permaneça no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Pinheiral, no Sul do Estado, pode ser o novo destino do time do técnico recém-chegado Jorginho.
"A nova comissão técnica achou melhor ficar no Rio. Me comunicaram ontem (domingo) à noite. Eu já esperava por isso, porque quem optou por vir ao Estado foi a outra comissão. A nova comissão recebeu elogios da gente e não descarta uma vinda para cá no ano que vem", disse Valdeir Nunes, proprietário do China Park.
 

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