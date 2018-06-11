Vasco desiste de período de treinos no Espírito Santo durante a Copa

O Vasco passaria uma semana no Espírito Santo Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Vasco não fará mais a intertemporada durante a Copa do Mundo no China Park, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O período de treinos aconteceria de 1 a 9 de julho. O principal motivo para o cancelamento foi a recente mudança da comissão técnica do

Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Cruz-Maltino.

O diretor executivo Paulo Pelaipe e o gerente de futebol Newton Drummond, demitidos no início do mês, estiveram nas dependências no China Park recentemente e aprovaram a estadia do Vasco em terras capixabas.

A ideia é que o Vasco permaneça no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Pinheiral, no Sul do Estado, pode ser o novo destino do time do técnico recém-chegado Jorginho.

"A nova comissão técnica achou melhor ficar no Rio. Me comunicaram ontem (domingo) à noite. Eu já esperava por isso, porque quem optou por vir ao Estado foi a outra comissão. A nova comissão recebeu elogios da gente e não descarta uma vinda para cá no ano que vem", disse Valdeir Nunes, proprietário do China Park.