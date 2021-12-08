Vasco confirma o retorno de Carlos Brazil, que será gerente geral do futebol profissional

Final feliz. O Vasco anunciou, no início da tarde desta quarta-feira, o retorno de Carlos Brazil, que estava no Corinthians. Profissional que comandou a base cruz-maltina por três anos antes de aceitar a proposta paulista, ele retorna após um ano, e para o cargo de gerente geral de futebol profissional. Embora o Vasco não confirme, a tendência é de que ele tenha um superior na pasta.Confira a nota publicada publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:

"Dando continuidade no processo de reestruturação do Departamento de Futebol, o Club de Regatas Vasco da Gama definiu nesta quarta-feira (08/12) Carlos Brazil como novo Gerente Geral do Departamento de Futebol Profissional.

Natural do Rio de Janeiro (RJ) e com passagem de sucesso comandando o Futebol de Base cruzmaltino entre os anos de 2018 e 2021, inicia suas atividades na nova função de forma imediata.

- Estou muito feliz em poder retornar ao Club pelo qual tenho imenso carinho. Com muito trabalho, empenho e principalmente apoio da torcida, conduziremos este Gigante ao cenário do qual nunca deveria ter saído - disse Carlos Brazil, que em São Januário irá reencontrar Zé Ricardo, um dos responsáveis por sua vinda para o Vasco, em 2018.

Somando conquistas como a Copa do Brasil Sub-20 em 2020 e a Supercopa do Brasil Sub-20 em 2021, o dirigente foi responsável por devolver ao Gigante da Colina destaque no cenário nacional das categorias de formação.

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Formado em Administração de Empresas (UVA), Engenharia (USU) e Arquitetura (UniBennett), Carlos Brazil iniciou sua trajetória no esporte em 2001, com passagem pela Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, e no futebol em 2010, somando passagens pelo Futebol de Base de Corinthians, Botafogo e Flamengo. Atualmente ocupa a presidência do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro (MCFFB) e a direção da Associação Brasileira de Executivos de Futebol (ABEX).

Mestrando Atividade Física – Treinamento e Gestão Esportiva com ênfase em Futebol, pela Universidad Europea Del Atlántico (ES), Carlos Brazil ainda concluiu, entre cursos, pós-graduações e MBA’s, preparação em Executivo de Futebol (CBF), Gerenciamento de Projetos (IBEC/UFF) e Gestão de Negócios (IBMEC/UVA)."