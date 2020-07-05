Vasco arrecada em torno de R$ 82 mil com ações de marketing

O Vasco apresentou na noite do último sábado mais alguns valores que entraram na conta do clube graças à adesão da torcida a ações de marketing recentes. Em suas redes sociais, o Cruz-Maltino anunciou que arrecadou um total de R$ 82.246,18 somando os valores da Batalha de Gigantes e da venda de ingressos simbólicos da decisão da Copa Mercosul de 2000.

A Batalha de Gigantes, evento que reuniu ídolos e torcedores ilustres do Cruz-Maltino, rendeu R$ 7.850,00 aos cofres do clube. Já a "Virada do Milênio", que aconteceu no embalo da reapresentação da partida na Rede Bandeirantes, rendeu 4.680 ingressos emitidos para os torcedores e destinou ao Gigante da Colina a quantia de R$ 74.396,18. O Cruz-Maltino também divulgou os 11 números dos vencedores do sorteio da camisas autografadas por Romário. O clube entrará em contato nesta segunda-feira para enviar o prêmio. No sábado passado, o Vasco anunciou outro número positivo: obteve R$ 140 mil de arrecadação com a transmissão da partida contra o Madureira pela VascoTV.