Vasco apresenta dois jogadores e se aproxima de mais um: confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

O Vasco apresentou, nesta terça-feira, mais dois dos nove reforços anunciados até aqui. Thiago Rodrigues e Edimar vestiram a camisa cruz-maltina. Bruno Nazário deve ser o próximo anunciado. O time de Zé Ricardo ainda receberá outros jogadores.+ Barcelona tentou contratar Oscar, Palmeiras encaminha acerto com Murilo, São Paulo atrás de zagueiro… A manhã do Mercado!​CONTRATAÇÕES DO VASCOO zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), está a caminho do Brasil. O lateral-esquerdo Edimar, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri já foram até apresentados, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco, assim como o meio-campista Vitinho, que chega por empréstimo vindo do Corinthians. Raniel, cedido pelo Santos, foi outro contratado. Weverton, emprestado pelo Red Bull Bragantino, também.

JOGADORES NA MIRAO atacante Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante Amarilla pertence ao Vélez Sarsfield, mas pode desembarcar na Colina Histórica. O meia Bruno Nazário negocia e também poderá chegar.

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QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 22 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

Mais recentemente, o clube divulgou que: Vanderlei e Leandro Castan treinarão à parte. Eles negociam as respectivas rescisões; que Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados; Cayo Tenório, Lucas Santos e Tiago Reis estão fora dos planos e serão emprestados. O Vasco não informou na nota, mas o zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.

Na última sexta-feira, o clube confirmou que o goleiro Fintelman será emprestado ao Bangu até o fim do Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório ao Azuriz-PR até o fim da temporada. Lucas Santos, por sua vez, deixou o Vasco e assinou com o Tombense em definitivo.

QUEM PODE SAIRMuitas das definições de saída foram informadas ou encaminhadas nesta segunda-feira, conforme dito acima. O meia MT recebeu proposta e pode jogar no Athletico-PR.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar (Riquelme); Bruno Gomes e Yuri; Vitinho, Isaque e Nene; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca