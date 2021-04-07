Vascaíno deixa o clubismo de lado e fatura da Liga da Rede Gazeta no Cartola FC

Eber venceu a Liga da Rede Gazeta no Cartola FC e ganhou a camisa do time do coração e um supercopo térmico Crédito: Vitor Jubini

"Vencer, vencer, vencer"! O trecho em questão é do hino do Flamengo, mas foi apropriando-se do lema do arquirrival que o vascaíno Eber Marcolano, de 43 anos, faturou a Liga da Rede Gazeta 2021, no Cartola FC, que contou com mais de 1,3 mil cartoleiros. Em uma disputa rodada a rodada, o administrador alcançou o primeiro lugar, o que lhe garantiu a camisa do clube do coração e ainda um supercopo térmico com abridor de garrafas.

Nesta terça-feira (06), ele recebeu o prêmio na sede da Rede Gazeta e revelou (não tudo, obviamente) as estratégias que o fizeram chegar ao lugar mais alto do pódio. De antemão ele já avisou que deixa o "clubismo" de lado e não tem receio algum em escalar jogadores que enfrentarão o Vasco ou de rivais do Gigante da Colina. Jogadores como Arrascaeta e Gabigol, do Rubro-Negro, eram figurinhas fáceis entre os selecionados.

"Gosto de manter um elenco, jogadores de confiança, uns 3 ou 4 de cada posição, e escalo conforme os adversários e o momento de cada jogador. Mas nada me impede de refazer este elenco quando necessário. Costumo dizer que o clubismo pode ajudar a ganhar uma rodada ou outra, mas nunca ganhará campeonatos. Nunca tive problema em escalar jogadores contra o meu time, ou até mesmo do rival. Na liga entre os amigos, costumam dizer que sou o torcedor mais desapegado que existe", disse, aos risos, o cartoleiro.

BRINCADEIRA COM OS AMIGOS

Antes da bola rolar na competição e o fantasy começar, ele foi alvo de brincadeira de amigos das ligas que entrou. Participante assíduo do Cartola, ele logo se inscreveu na Liga da Rede Gazeta e de cara notou o tamanho do desafio.

"Desde o início ela foi o meu foco. Alguns amigos até riram quando falei que ganharia, comentei isto logo que a liga foi criada. Ela ganhou uma proporção muito grande por carregar o nome da Rede Gazeta, então considerei como se fosse um campeonato estadual. Foi emocionante assumir nas últimas rodadas e conquistar este título", disse ele que somou incríveis 2.760,29 pontos em 38 rodadas, o que lhe rendeu uma média elevada de 72,64 pontos.

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O sucesso de Eber na edição 2020 do Cartola não se limitou à liga promovida pela Rede Gazeta. Por ser um cartoleiro Pro ele pode participar paralelamente de outras competições privadas, e fez bonito. Foram cinco no total e ele venceu quatro delas. Apenas em uma ele não chegou ao topo, mas ficou pertinho ao alcançar o segundo lugar.

Já mirando a próxima edição, o administrado indica o caminho das pedras aos rivais, e a dica mais preciosa atende por regularidade.