Van Dijk passa por cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação

Duas semanas após romper o ligamento do joelho no clássico contra o Everton, o zagueiro Virgil Van Dijk foi operado com sucesso, nesta sexta-feira, em Londres. Em comunicado oficial, o Liverpool ainda anunciou que o holandês já está focado no começo da recuperação com o departamento médico do clube.- A operação planejada do defensor do Liverpool ocorreu em Londres e foi conduzida com sucesso. Van Dijk agora se concentrará imediatamente no início de sua reabilitação com o apoio do departamento médico dos Reds.