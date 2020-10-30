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futebol

Van Dijk passa por cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação

Nesta sexta-feira, zagueiro passou por cirurgia bem-sucedida no ligamento do joelho. Liverpool não define prazo de retorno aos gramados...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 09:54
Crédito: AFP
Duas semanas após romper o ligamento do joelho no clássico contra o Everton, o zagueiro Virgil Van Dijk foi operado com sucesso, nesta sexta-feira, em Londres. Em comunicado oficial, o Liverpool ainda anunciou que o holandês já está focado no começo da recuperação com o departamento médico do clube.- A operação planejada do defensor do Liverpool ocorreu em Londres e foi conduzida com sucesso. Van Dijk agora se concentrará imediatamente no início de sua reabilitação com o apoio do departamento médico dos Reds.
O clube não definiu o prazo de retorno aos gramados, mas pela gravidade da lesão espera-se que o atleta fique longe dos gramados pelo resto da temporada 2020/21. Van Dijk se lesionou no dia 17 de outubro, após forte entrada do goleiro Pickford, no ínicio do clássico contra o Everton, válido pela 5ª rodada do Inglês.

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