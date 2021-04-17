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'Vamos trabalhar para entregarmos mais em campo', diz Ricardinho após frustração do Botafogo no Carioca

Triste após derrota por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado, meio-campista diz que as atenções do elenco estão voltadas para fazer boa campanha na Série B...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 18:44
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O meio-campista Ricardinho não escondeu seu abatimento com a derrota por 1 a 0 do Botafogo para o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Ao fim do revés que sepultou as chances de classificação do Alvinegro às semifinais do Carioca, o meio-campista deixou claro que o momento é do elenco mostrar brio na grande disputa da temporada.
- A gente sabe da importância que é essa retomada para o clube, de buscar novamente uma situação para subir para a Série A, que é o lugar do Botafogo. Sabíamos da dificuldade desse início por uma nova gestão e novo entendimento. Não conseguimos a classificação, não vamos seguir na Copa do Brasil, porém, se tem um lado positivo, é o tempo para poder preparar a equipe para a Série B, que é o que nos interessa - afirmou, ao pay-per-view do Campeonato Carioca.O meio-campista destacou que não faltará empenho ao elenco. O experiente jogador destacou o tempo que o grupo terá para trabalhar.- Se tem algo bom é o tempo para trabalhar. Poder trabalhar mais e nos cobrarmos mais para apresentar um nível melhor do que o que tínhamos apresentado até agora - disse.
O Botafogo encerra sua participação na Taça Guanabara contra o Macaé. Caso fique entre o quinto e oitavo colocado, o regulamento prevê uma disputa da Taça Rio.

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