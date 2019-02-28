Valor de mercado dos convocados de Tite chega a R$ 4,1 bilhões

De olho na Copa América, Tite convocou a Seleção Brasileira com novidades e deu oportunidade para jovens talentos, como Éder Militão, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior. A lista do técnico é valiosa – o valor de mercado do grupo chamado é de 968 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões), de acordo com dados do “Transfermarkt”, especialista no assunto.

Jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Sem Neymar, machucado, o atleta mais valioso da Seleção Brasileira é Philippe Coutinho, atualmente em baixa no Barcelona. Já Weverton, goleiro do Palmeiras, e Daniel Alves, lateral-direito do Paris Saint-Germain, dividem o posto de atletas com menor valor de mercado.

A Seleção fará amistosos com Panamá e República Tcheca, em março, como preparação para a Copa América, que será disputada no Brasil.

O VALOR DE MERCADO DOS CONVOCADOS

Alisson

Goleiro titular da Seleção Brasileira e do Liverpool, Alisson é o segundo goleiro mais caro da história do futebol – foi para a Inglaterra por 62,5 milhões de euros (R$ 265 milhões). O valor de mercado dele é de 65 milhões de euros (R$ 276 milhões).

Alisson Crédito: Liverpool/Divulgação

Ederson

Goleiro titular do Manchester City, Ederson é avaliado em 60 milhões de euros (R$ 254 milhões).

Weverton

O goleiro do Palmeiras, campeão olímpico em 2016, tem valor de mercado de 3 milhões de euros (R$ 12 milhões).

Daniel Alves

De volta à Seleção Brasileira, o lateral-direito do Paris Saint-Germain de 35 anos é avaliado em 3 milhões de euros (R$ 12 milhões).

Daniel Alves Crédito: Reprodução/Instagram

Danilo

O lateral-direito do Manchester City tem valor de mercado de 20 milhões de euros (R$ 84 milhões).

Filipe Luís

Em fim de contrato com Atlético de Madrid, o lateral-esquerdo de 33 anos é avaliado em 5 milhões de euros (R$ 21 milhões).

Alex Sandro

O lateral-esquerdo da Juventus busca se consolidar na Seleção Brasileira. Aos 28 anos, Alex Sandro tem valor de mercado de 50 milhões de euros (R$ 212 milhões).

Marquinhos

O zagueiro do Paris Saint-Germain é figura carimbada nas convocações de Tite. Marquinhos é avaliado em 60 milhões de euros (R$ 254 milhões).

Miranda

Outro nome de confiança do técnico da Seleção Brasileira, o zagueiro da Inter de Milão tem valor de mercado de 7 milhões de euros (R$ 29 milhões).

Thiago Silva

O experiente zagueiro do Paris Saint-Germain é avaliado em 10 milhões de euros (R$ 42 milhões).

Éder Militão

Cobiçado pelo Real Madrid, Éder Militão pode atuar como zagueiro ou lateral-direito. O valor de mercado dele é de 35 milhões de euros (R$ 148 milhões).

Éder Militão Crédito: Porto/Divulgação

Casemiro

Peça-chave do meio de campo do Real Madrid há temporadas, Casemiro é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 297 milhões).

Fabinho

Jogou na lateral direita da Seleção Brasileira. Atualmente no Liverpool, Fabinho, que tem atuado mais como volante nas últimas temporadas, tem valor de mercado de 40 milhões de euros (R$ 169 milhões).

Arthur

O volante já se adaptou e tem encantado no Barcelona. Arthur é avaliado em 60 milhões de euros (R$ 254 milhões).

Allan

O volante do Napoli tem se destacado na Itália e busca espaço na Seleção Brasileira. Allan tem valor de mercado de 50 milhões de euros (R$ 212 milhões).

Paquetá

Chegou ao Milan na janela de inverno e já virou titular do clube italiano. Paquetá é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Felipe Anderson

O meia-atacante tem sido um bom nome do West Ham na Premier League. Felipe Anderson tem valor de mercado de 35 milhões de euros (R$ 148 milhões).

Philippe Coutinho

Em baixa no Barcelona – tem sido reserva de Dembélé -, Philippe Coutinho é o mais valioso da atual lista da Seleção Brasileira. O valor de mercado dele é de 100 milhões de euros (R$ 424 milhões).

Everton

O jovem atacante do Grêmio – tem 22 anos – tem valor de mercado de 15 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Richarlison

O atacante do Everton tem feito parte da renovação da Seleção Brasileira. Richarlison é avaliado em 45 milhões de euros (R$ 191 milhões).

Vinicius Junior

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, Vinicius Júnior é sensação no Real Madrid. Ele tem valor de mercado de 70 milhões de euros (R$ 297 milhões).

Firmino

Um dos destaques do Liverpool, Firmino é avaliado em 80 milhões de euros (R$ 339 milhões).

Roberto Firmino Crédito: Liverpool/Divulgação

Gabriel Jesus