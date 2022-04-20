  • Vai te pegar! Fred marca no fim, Fluminense vira e vence o Vila Nova na Copa do Brasil
Publicado em 19 de Abril de 2022 às 23:30

Veja a tabela da Copa do Brasil
RITMO LENTO
Com mudanças na formação para novamente poupar alguns de seus jogadores, o Fluminense teve problemas para encaixar o time e sofreu novamente com o deserto de ideias. Sem Paulo Henrique Ganso, no banco, Abel viu a equipe ficar com espaços no meio-campo e os homens de ataque terem dificuldades para se organizar. Jhon Arias armou pouco. Do outro lado, o Vila Nova estava confortável e criava algumas chances. Bem defensivamente, a estratégia era o contra-ataque.
NA FRENTE
A pressão ainda aumentou na reta final do primeiro tempo. Diante de um Fluminense previsível, o Vila Nova provocou duas grandes defesas do goleiro Fábio antes de, enfim, balançar a rede. Aos 37 minutos, após escanteio na área, Rafael Donato subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça para abrir o placar no Maracanã. Os últimos instantes antes do intervalo foram de vaias nas arquibancadas e zero objetividade do Flu.AMPLIOU
O Fluminense apostou nas entradas de Caio Paulista e Ganso nas vagas de Luiz Henrique e Jhon Arias para tentar melhorar a dinâmica. O time da casa até teve uma boa chance, mas o Vila Nova ampliou. Aos 11 minutos, Alex Silva recebeu a bola na direita, carregou com liberdade e invadiu a área, cruzando rasteiro para encontrar Pablo Dyego. Criado em Xerém, o atacante não comemorou.
MUDOU
A torcida já cantava "time sem vergonha" e "olé" quando o cenário mudou. Aos 16 minutos, Willian recebeu de Caio Paulista na esquerda, tentou um drible e foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti, os jogadores do Vila Nova reclamaram bastante, mas Ganso foi para a cobrança e diminuiu para o Fluminense.
TUDO IGUAL
Abel logo chamou Fred e Marlon e no primeiro lance o lateral-esquerdo, que estreou na temporada, já foi decisivo. Aos 26 minutos, ele cruzou pela esquerda, Fred não conseguiu desviar, mas a bola encontrou Germán Cano, que empurrou para o fundo do gol. O Fluminense empatou a partida e deu esperanças para a reta final.
VAI TE PEGAR!
Nos minutos finais, o Fluminense aproveitou o embalo para tentar pressionar, enquanto o Vila Nova tentava se fechar e controlar a partida para não sofrer a virada. E depois de muito sofrimento, seja no jogo ou na temporada, Fred marcou pela primeira vez em 2022 e se tornou o maior artilheiro isolado da Copa do Brasil. Aos 42, após jogada de Nino, Notato recebeu e enfiou a bola para o camisa 9 bater de primeira e marcar o gol da virada.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 3x2 VILA NOVA
Data/Hora: 19/04/2022, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)
Gols: Rafael Donato (37'/1ºT) (0-1), Pablo Dyego (11'/2ºT) (0-2), Ganso (21'/2ºT) (1-2), Cano (26'/2ºT) (2-2), Fred (42'/2ºT) (3-2)Cartões amarelos: Nino, Ganso (FLU), Victor Andrade, Rafael Donato, Georgemy, Arthur Rezende (VNO)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida (Marlon - 25'/2ºT); André, Yago Felipe (Nonato - 25'/1ºT), Jhon Arias (Caio Paulista - intervalo); Luiz Henrique (Ganso - intervalo), Willian Bigode (Fred - 25'/2ºT) e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.
VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Wagner (Pablo - 25'/2ºT); Matheuzinho (Rubens - 39'/2ºT), Victor Andrade (Diogo Tavares - 13'/2ºT) e Pablo Dyego (Jean Silva - 39'/2ºT). Técnico: Higo Magalhães.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

