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futebol

United aceita ceder Daniel James ao Leeds caso contrate Jadon Sancho

Marcelo Bielsa é um grande admirador do meio-campista que quase acertou sua ida para o Leeds em 2019. Solskjaer enxerga jovem galês como única reposição para Greenwood...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 14:43
Crédito: Reprodução
O Manchester United irá ceder o meio-campista Daniel James ao Leeds caso Jadon Sancho seja contratado, segundo o “The Sun”. Apesar do interesse de Marcelo Bielsa, o técnico Solskjaer enxerga o jovem como peça de reposição para Mason Greenwood e não pode liberá-lo sem a chegada de um novo reforço.
De acordo com a imprensa inglesa, há uma expectativa de que os Red Devils façam uma nova proposta ao Borussia Dortmund para a contratação do camisa sete. Nas últimas semanas, os alemães estavam irredutíveis em relação a qualquer barganha e reforçaram que só vendem Sancho por 108 milhões de libras (R$ 775 milhões).
Daniel James quase foi contratado pelo Leeds quando ainda jogava no Swansea em janeiro de 2019, mas o time do País de Gales cancelou a negociação após o jogador já ter passado nos exames médicos. Caso Bielsa não convença o Manchester United, a equipe irá precisar focar em outros nomes até a próxima semana.

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