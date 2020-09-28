United aceita ceder Daniel James ao Leeds caso contrate Jadon Sancho

Crédito: Reprodução

O Manchester United irá ceder o meio-campista Daniel James ao Leeds caso Jadon Sancho seja contratado, segundo o “The Sun”. Apesar do interesse de Marcelo Bielsa, o técnico Solskjaer enxerga o jovem como peça de reposição para Mason Greenwood e não pode liberá-lo sem a chegada de um novo reforço.

De acordo com a imprensa inglesa, há uma expectativa de que os Red Devils façam uma nova proposta ao Borussia Dortmund para a contratação do camisa sete. Nas últimas semanas, os alemães estavam irredutíveis em relação a qualquer barganha e reforçaram que só vendem Sancho por 108 milhões de libras (R$ 775 milhões).