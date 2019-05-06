Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Um mês após agressão no Rio, flamenguista tem infecção generalizada

Roberto Vieira foi agredido por torcedores do Peñarol no início de abril e segue em estado grave

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:27

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:27

O capixaba Roberto Vieira de Almeida está em estado grave após ser espancado por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook
Mais de um mês já se passou desde a agressão sofrida e o capixaba Roberto Vieira de Almeida segue em estado grave. Ainda internado em um hospital do Rio de Janeiro, o torcedor não responde aos estímulos, respira através do respirador e ainda contraiu uma infecção generalizada. Ele permanece com risco de morte.
No dia 3 de abril, Roberto foi espancado por torcedores do Peñarol horas antes da partida diante do Flamengo, pela Libertadores, no Maracanã.
Um mês após agressão mo Rio, flamenguista tem infecção generalizada
O capixaba passeava pela orla do Leme e Copacabana com amigos, em uma excursão que realiza há mais de 20 anos, quando viu uma briga entre torcedores. Roberto foi apartar a confusão, acabou atingido por um golpe de cadeira na cabeça e teve traumatismo craniano. Depois do ocorrido, alguns uruguaios foram presos.
No mês passado, Roberto recebeu a visita da Flapixaba, embaixada rubro-negra no Espírito Santo. A torcida, inclusive, fez uma rifa de duas camisas para ajudar a família no tratamento.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: conheça os sinais do câncer de laringe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados