Um mês após agressão no Rio, flamenguista tem infecção generalizada

Mais de um mês já se passou desde a agressão sofrida e o capixaba Roberto Vieira de Almeida segue em estado grave. Ainda internado em um hospital do Rio de Janeiro, o torcedor não responde aos estímulos, respira através do respirador e ainda contraiu uma infecção generalizada. Ele permanece com risco de morte.
No dia 3 de abril, Roberto foi espancado por torcedores do Peñarol horas antes da partida diante do Flamengo, pela Libertadores, no Maracanã.
Um mês após agressão mo Rio, flamenguista tem infecção generalizada
O capixaba passeava pela orla do Leme e Copacabana com amigos, em uma excursão que realiza há mais de 20 anos, quando viu uma briga entre torcedores. Roberto foi apartar a confusão, acabou atingido por um golpe de cadeira na cabeça e teve traumatismo craniano. Depois do ocorrido, alguns uruguaios foram presos.
No mês passado, Roberto recebeu a visita da Flapixaba, embaixada rubro-negra no Espírito Santo. A torcida, inclusive, fez uma rifa de duas camisas para ajudar a família no tratamento.