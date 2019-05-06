Um mês após agressão no Rio, flamenguista tem infecção generalizada

O capixaba Roberto Vieira de Almeida está em estado grave após ser espancado por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook

Mais de um mês já se passou desde a agressão sofrida e o capixaba Roberto Vieira de Almeida segue em estado grave. Ainda internado em um hospital do Rio de Janeiro, o torcedor não responde aos estímulos, respira através do respirador e ainda contraiu uma infecção generalizada. Ele permanece com risco de morte.

No dia 3 de abril, Roberto foi espancado por torcedores do Peñarol horas antes da partida diante do Flamengo, pela Libertadores, no Maracanã.

Your browser does not support the audio element. Um mês após agressão mo Rio, flamenguista tem infecção generalizada

O capixaba passeava pela orla do Leme e Copacabana com amigos, em uma excursão que realiza há mais de 20 anos, quando viu uma briga entre torcedores. Roberto foi apartar a confusão, acabou atingido por um golpe de cadeira na cabeça e teve traumatismo craniano. Depois do ocorrido, alguns uruguaios foram presos.

No mês passado, Roberto recebeu a visita da Flapixaba, embaixada rubro-negra no Espírito Santo. A torcida, inclusive, fez uma rifa de duas camisas para ajudar a família no tratamento.