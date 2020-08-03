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Último técnico a vencer o Paulista pelo Palmeiras sem ser Luxemburgo, Dudu relembra título de 1976

Ex-volante pegou o time no meio da competição e conquistou o estadual antes da fila. De lá para cá, Luxa ganhou quatro vezes e tem a chance de encorpar galeria em 2020...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 14:23

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:23

Crédito: Dudu (à direita ao lado de Ademir da Guia (Agência Palmeiras/Divulgação)
O Palmeiras volta a disputar uma final de Campeonato Paulista com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas depois de 12 anos. O treinador é responsável pelos últimos quatro títulos estaduais do clube e o último a vencer sem ser Luxemburgo foi Olegário Tolói, o Dudu, em 1976.
O título que precedeu a fila foi conquistado sob o comando de Dudu, ex-volante, que havia se aposentado recentemente.
- Naquele tempo não tinha responsabilidade nenhuma. Peguei o time no meio da competição e estava bem "light". Equipe estava montada e só dei continuidade até a conquista - relembra Dudu, ao L!
O ex-treinador assumiu a equipe no lugar de Dino Sani e passou a comandar atletas com quem até pouco tempo atrás jogava junto, como Ademir da Guia. A conquista veio com uma vitória sobre o XV de Piracicaba por 1 a 0, no dia 18 de agosto.
- Fico satisfeito com aquele título porque me deu a oportunidade de ser treinador por mais uns dez anos, em vários clubes do interior - completa ele.
Dudu evita dar dicas para Luxemburgo e espera que o Palmeiras saia campeão no próximo sábado (8).
- O Corinthians tem se aproveitado do Campeonato Paulista e o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, que é mais difícil tecnicamente. São mais jogos, adversários mais complicados e o elenco do Palmeiras se sai melhor - finaliza

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