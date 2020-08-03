Último técnico a vencer o Paulista pelo Palmeiras sem ser Luxemburgo, Dudu relembra título de 1976

Crédito: Dudu (à direita ao lado de Ademir da Guia (Agência Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras volta a disputar uma final de Campeonato Paulista com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas depois de 12 anos. O treinador é responsável pelos últimos quatro títulos estaduais do clube e o último a vencer sem ser Luxemburgo foi Olegário Tolói, o Dudu, em 1976.

O título que precedeu a fila foi conquistado sob o comando de Dudu, ex-volante, que havia se aposentado recentemente.

- Naquele tempo não tinha responsabilidade nenhuma. Peguei o time no meio da competição e estava bem "light". Equipe estava montada e só dei continuidade até a conquista - relembra Dudu, ao L!

O ex-treinador assumiu a equipe no lugar de Dino Sani e passou a comandar atletas com quem até pouco tempo atrás jogava junto, como Ademir da Guia. A conquista veio com uma vitória sobre o XV de Piracicaba por 1 a 0, no dia 18 de agosto.

- Fico satisfeito com aquele título porque me deu a oportunidade de ser treinador por mais uns dez anos, em vários clubes do interior - completa ele.

Dudu evita dar dicas para Luxemburgo e espera que o Palmeiras saia campeão no próximo sábado (8).