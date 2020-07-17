TROPEIRÃOCAST-Vai voltar de bike, Fred? Quer uma carona?

Escute: https://bit.ly/394bAmN O #TROPEIRÃOCAST comenta as notícias da semana e traz o Villa Nova para roda de debate, tropeirão e aquela nossa cachaça semanal. Aqui falamos de todo #FutebolMineiro, até tu, #VillaNova.

#GALO (42m44s) Venceu o jogo treino e perdeu #Tardelli. Isso abre espaço para #Marrony deslanchar? Ninguém quer o #Cazares, nem eu. Live do novo uniforme e as cadeiras da #ArenaGaloDoido já vão começar a ser vendidas.

#AMÉRICAMG (1h03m) O #Coelhão deu um bom susto na #SeleGalo no jogo treino e #LiscaDoido renovou. #VILLANOVAMG (1h10m) O @villanovaacmg terá Serginho com reforço nos jogos finais do #Mineiro. Discutimos como o Villa pode voltar a ser grande e o escudo agora também faz parte da logo do Tropeirão. #FUTEBOLNOBRASIL(1h21m) A brochante final do #Carioca na TV do #SeuSilvio e discutimos os 16 clubes que apoiam a MP dos direitos de TB.Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242