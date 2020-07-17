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futebol

TROPEIRÃOCAST-Vai voltar de bike, Fred? Quer uma carona?

O seu podcastde futebol fala da confusão entre o atacante e a Raposa. Tem também quer perdeu Tardelli, o bom jogo treino do Coelho e até o Villa Nova nas ondas do tropeirao...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 16:53

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 16:53

Crédito: Vai de bike, Fred? Nova disputa entre o jogador e o Cruzeiro agitou a semana no mundo da bola-(Arte de Gilvan Marçal/Divulgaçao Fluminense
Escute: https://bit.ly/394bAmN O #TROPEIRÃOCAST comenta as notícias da semana e traz o Villa Nova para roda de debate, tropeirão e aquela nossa cachaça semanal. Aqui falamos de todo #FutebolMineiro, até tu, #VillaNova.
#CRUZEIRO (3m38s) Fred foi, mais vai voltar? Joel nunca jogou, mas ficou rico com o Cruzeiro? Que tal Cruzeiro e Juventus, de Cristiano Ronaldo no centenário?
#GALO (42m44s) Venceu o jogo treino e perdeu #Tardelli. Isso abre espaço para #Marrony deslanchar? Ninguém quer o #Cazares, nem eu. Live do novo uniforme e as cadeiras da #ArenaGaloDoido já vão começar a ser vendidas.
#AMÉRICAMG (1h03m) O #Coelhão deu um bom susto na #SeleGalo no jogo treino e #LiscaDoido renovou. #VILLANOVAMG (1h10m) O @villanovaacmg terá Serginho com reforço nos jogos finais do #Mineiro. Discutimos como o Villa pode voltar a ser grande e o escudo agora também faz parte da logo do Tropeirão. #FUTEBOLNOBRASIL(1h21m) A brochante final do #Carioca na TV do #SeuSilvio e discutimos os 16 clubes que apoiam a MP dos direitos de TB.Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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