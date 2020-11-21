TROPEIRÃOCAST - “Covidados” Futebol Clube: o 'novo' time do Galo

Escute: https://bit.ly/3kSBGO2 O #TROPEIRÃOCAST desta semana comenta os vários casos de COVID-19 no Galo, no futebol e no planeta. O #Cruzeiro teve um descanso antes da maratona de jogos. Já o #AméricaMG pega o #Palmeiras na Copa do Brasil. #GALO (Escute a partir 5m30s) #CRUZEIRO (Escute a partir 40m29s) #AMÉRICAMG (Escute a partir 59m) #ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h20m) Comentamos a vitória no #STJD de Carol Solberg. Tem ainda a lenda e o hepta de #LewisHamilton. E a #SeleçãoBrasileira que ninguém se interessa. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast