Tropeço! Com gol contra nos acréscimos, Internacional é derrotado pelo São Luiz no Campeonato Gaúcho

Crédito: O Inter foi surpreendido pelo São Luiz no Beira Rio (Ricardo Duarte / Internacional

No Beira-Rio, o São Luiz surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1. A vitória saiu nos acréscimos, através do gol contra de Tiago Barbosa. Com o placar, o São Luiz chegou aos 6 pontos e fica na 3ª posição. O Colorado é o 4º, com 4 pontos.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o Ypiranga, no Beira-Rio. O São Luiz encara o Novo Hamburgo, em casa.

PRIMEIRA ETAPA MORNAA etapa inicial no Beira-Rio foi frustrante. Recheado de garotos e reservas, o Internacional não parecia inspirado na hora de criar e levou pouco perigo ao gol de Renan Rocha. Por outro lado, o São Luiz esperava o Colorado se expor e tentava o contra-ataque sem sucesso.

ACORDA, INTER!O único gol do primeiro tempo saiu apenas no erro individual. Em cobrança de falta, o goleiro Daniel saiu mal, Hugo Almeida não perdoou e abriu o placar ao São Luiz.

Em busca do prejuízo, o Inter voltou diferente na etapa final e pressionava o adversário. Porém, faltava tranquilidade na hora de concluir. Coube a Yuri Alberto, na primeira chance clara, aproveitar o cruzamento, dominar na pequena área e deslocar o goleiro. Era o empate do Inter.

PEGLOW DESPERDIÇA CHANCE, E COLORADO É CASTIGADOA bola que poderia sacramentar a virada do Inter caiu nos pés de Peglow. Yuri Alberto driblou dois marcadores e achou o companheiro sozinho na grande área. O garoto ajeitou o corpo e bateu no contrapé, mas tirou tanto de Renan Rocha, que mandou para fora.