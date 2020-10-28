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futebol

Trio de ataque vai bem e Chelsea goleia o Krasnodar fora de casa

Ingleses perdem pênalti no primeiro tempo, mas marcam com os três homens de frente depois para somar os primeiros três pontos na competição continental...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 16:45
Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
O Chelsea venceu a primeira partida na Liga dos Campeões. Após empatar na estreia com o Sevilla na estreia, os Blues enfrentaram o Krasnodar, da Rússia, nesta quarta-feira, e venceram por 4 a 0. Os gols foram marcados por Hudson-Odoi, Timo Werner, Ziyech e Pulisic.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPRIMEIRO O AZARO Chelsea poderia ter aberto o placar com menos de 15 minutos de jogo em cobrança de pênalti. Em jogada pela direita, Azpilicueta fez cruzamento por baixo, Timo Werner dominou dentro da área, mas foi derrubado pelo zagueiro Pantalean. Na cobrança, Jorginho deslocou o goleiro Safonov, mas a bola bateu na trave e depois nas costas do arqueiro antes da defesa cortar.
DEPOIS A SORTE​Se o Chelsea teve azar no lance do pênalti, a sorte mudou de lado. Aos 36 minutos do primeiro tempo, os Blues abriram o placar com Hudson-Odoi. O camisa 20 recebeu passe de Havertz, bateu mal, mas contou com falha do goleiro Safonov, que deixou a bola passar.
MAIS UMA CHANCENo segundo tempo, o Chelsea teve mais uma oportunidade de balançar as redes em cobrança de pênalti e desta vez os londrinos não desperdiçaram. Aos 29 minutos, Pulisic tentou finalizar, mas o chute foi bloqueado pelo zagueiro Martynovich, que cortou com a mão. Jorginho, que bateu a primeira cobrança, já havia sido substituído e Werner assumiu a responsabilidade. O alemão bateu forte e não deu chances para o goleiro.
O PRIMEIRO​O terceiro gol do Chelsea foi marcado pelo marroquino Hakim Ziyech, que fez seu primeiro gol a camisa do clube inglês. Pouco após o segundo gol, Pulisic fez jogada pela esquerda, tocou para Werner dentro da área, que serviu o ex-Ajax. O atacante limpou o lance e fez o gol. Nos acréscimos, Pulisic fechou a conta para os Blues.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Chelsea encara o Rennes, da França, em casa. O Krasnodar viaja até a Espanha para encarar o Sevilla. Os dois jogos acontecem na quarta-feira, dia 4 de novembro.

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