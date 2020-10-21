Tricolor empata com o Coritiba pelas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Crédito: Equipe do São Paulo festeja gol marcado no Couto Pereira (Miguel Locatelli

O São Paulo ficou no empate, em 1 a 1, com o Coritiba no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Atuando fora de casa, o Tricolor saiu em vantagem no marcador, mas não conseguiu segurar o resultado até o fim do confronto no Couto Pereira. Uma vitória simples classifica o clube do Morumbi para as quartas de final do torneio.

Desfalcado do capitão Wellington, convocado para defender a Seleção Brasileira, o São Paulo foi a campo com algumas poucas modificações. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Tricolor conquistou a vantagem no marcador com Juan aproveitando rebote dado após chute de Galeano.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada e o Coritiba empatou com Luiz Gabriel ainda no começo da etapa final. Em casa, o Coxa passou a tomar as ações ofensivas do jogo para tentar a vantagem para o jogo de volta, mas não conseguiu. O São Paulo ainda encaixou bons ataques, mas também não obteve êxito diante da defesa coritibana.