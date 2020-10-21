Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tricolor empata com o Coritiba pelas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Fora de casa, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Partida de volta acontece na próxima quarta, em Cotia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 18:30

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:30

Crédito: Equipe do São Paulo festeja gol marcado no Couto Pereira (Miguel Locatelli
O São Paulo ficou no empate, em 1 a 1, com o Coritiba no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Atuando fora de casa, o Tricolor saiu em vantagem no marcador, mas não conseguiu segurar o resultado até o fim do confronto no Couto Pereira. Uma vitória simples classifica o clube do Morumbi para as quartas de final do torneio.
Desfalcado do capitão Wellington, convocado para defender a Seleção Brasileira, o São Paulo foi a campo com algumas poucas modificações. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Tricolor conquistou a vantagem no marcador com Juan aproveitando rebote dado após chute de Galeano.
No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada e o Coritiba empatou com Luiz Gabriel ainda no começo da etapa final. Em casa, o Coxa passou a tomar as ações ofensivas do jogo para tentar a vantagem para o jogo de volta, mas não conseguiu. O São Paulo ainda encaixou bons ataques, mas também não obteve êxito diante da defesa coritibana.
O jogo de volta acontece na próxima quarta, às 15h, em Cotia. Para se classificar, o São Paulo joga por uma vitória simples. Qualquer empate leva o confronto para a decisão nas penalidades. No domingo, o Tricolor entra em campo pelo Brasileirão da categoria. No Allianz Parque, às 20h, a equipe mede forças com o Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados