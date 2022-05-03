Tremei, rivais! Artilheiro do São Paulo, Calleri completa trinca nos clássicos na temporada

O atacante Jonathan Calleri balançou a rede no Morumbi e deixou sua marca em todos os rivais do São Paulo nesta temporada: Corinthians, Palmeiras e Santos. Com o gol marcado na vitória por 2 a 1 contra o Peixe, o argentino já pode celebrar que tem mais bolas na rede do que jogos em campo no Campeonato Brasileiro, ou seja, cinco gols em quatro partidas.

TABELAConfira a tabela do Campeonato Brasileiro 2022Maior goleador do Tricolor na temporada com 13 gols, além de também ser o artilheiro isolado do Brasileirão, o camisa 9 tem feito jus à música que ganhou da torcida. Dificilmente quando alguém toca em Calleri a bola não termina no fundo da meta adversária.

- Nós treinamos muito. Sabemos que temos bons batedores. Patrick cruza muito bem, contra o Guarani foi um cruzamento muito parecido com o de hoje. Sabia que ele ia cruzar bem, só coloquei a cabeça. Mais um gol aqui, no Morumbi. Estou muito feliz por ganhar, levar os três pontos, que nos coloca em uma posição bem boa - disse Calleri após a vitória contra o Santos.

Com a grande fase de goleador, Calleri, além de decisivo, é muito querido pelos torcedores são-paulinos. Dos quatro jogos do Nacional até o momento, o atacante não marcou apenas contra o Red Bull Bragantino.

- Eu acho que a torcida cumpre um papel muito importante. Sabemos que aqui no Morumbi, com a torcida, somos muito fortes - afirmou o jogador.Com a suspensão do técnico Rogério Ceni, o auxiliar Charles Hembert esteve à beira do gramado para comandar o Tricolor na parte desta segunda-feira (2). Ele também fez elogios a Calleri, autor do primeiro gol da equipe.

- Em relação ao jogo aéreo do Calleri, todos nós sabemos a qualidade. Ele tem feito muitos gols de cabeceio, ele tem um grande domínio em relação a isso - afirmou Hembert.

Gols contra os rivais em 2022

Contra o Alviverde, foram dois jogos em 2022, com dois gols do camisa nove. Os dois tentos foram marcados na ida da final do Campeonato Paulista, na vitória do São Paulo por 3 a 1, no Morumbi.

Já o Corinthians levou um gol de Calleri, na derrota por 1 a 0, também no Morumbi. Se somarmos as duas passagens do argentino, foram dois gols em quatro jogos, mesmo numero somado contra o Palmeiras.

O Santos, por sua vez, sofreu um gol do camisa 9 na temporada, justamente na partida desta segunda-feira (2). Além deste confronto, em cinco partidas em suas duas passagens, o argentino ainda marcou no empate por 1 a 1 no Brasileirão do ano passado.