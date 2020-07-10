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Treinador do Benfica diz que empate com Famalicão foi frustrante e injusto

Resultado fora de casa fez o Benfica ficar oito pontos atrás do líder Porto, que precisa de apenas um empate em três rodadas para sagrar-se campeão português da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 23:54

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:54

Crédito: Guga e seus companheiros do Famalicão celebram o gol de empate no duelo com o Benfica (MIGUEL RIOPA / AFP
O treinador interino do Benfica, Nelson Veríssimo, disse que o empate em 1 a 1 com o Famalicão, nesta quinta-feira, pela rodada 31 do Campeonato Português, foi frustrante, tanto por deixar o time ainda mais longe do título, como por ter sido injusto por tudo que a equipe mostrou na partida.
Jogamos contra uma equipe difícil, criamos muitas chances e poderíamos ter saído com outro resultado. Levamos um gol no fim, mas nossos jogadores foram bem. Sem dívida o empate nos penalizou. Fomos melhores.
Veríssimo disse que o time tem de pensar jogo a jogo e, no fim da temporada, buscar o único título que ainda resta, o da Taça de Portugal.
O título está complicado, mas estamos num clube que tem de sempre vencer. Buscaremos as três vitórias que restam, a Taça da Liga. Nosso lema sempre é ganhar.
Na próxima rodada, no dia 15/7, o Porto (76 pontos) recebe o terceiro colocado Sporting (56p) para o clássico local. O empate garante o título, mas o time poderá entrar campeão. Para isso, o Benfica (68 pontos), que recebe o Vitória de Guimarães no dia 14, terá de empatar ou perder esta partida.

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