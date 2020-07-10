Treinador do Benfica diz que empate com Famalicão foi frustrante e injusto

Crédito: Guga e seus companheiros do Famalicão celebram o gol de empate no duelo com o Benfica (MIGUEL RIOPA / AFP

O treinador interino do Benfica, Nelson Veríssimo, disse que o empate em 1 a 1 com o Famalicão, nesta quinta-feira, pela rodada 31 do Campeonato Português, foi frustrante, tanto por deixar o time ainda mais longe do título, como por ter sido injusto por tudo que a equipe mostrou na partida.

Jogamos contra uma equipe difícil, criamos muitas chances e poderíamos ter saído com outro resultado. Levamos um gol no fim, mas nossos jogadores foram bem. Sem dívida o empate nos penalizou. Fomos melhores.

Veríssimo disse que o time tem de pensar jogo a jogo e, no fim da temporada, buscar o único título que ainda resta, o da Taça de Portugal.

O título está complicado, mas estamos num clube que tem de sempre vencer. Buscaremos as três vitórias que restam, a Taça da Liga. Nosso lema sempre é ganhar.