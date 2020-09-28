Totti visita jovem que despertou de coma após ouvir voz do ídolo

Crédito: Ilenia sofreu acidente de carro em dezembro de 2019 (Reprodução/Instagram

Uma das histórias mais inusitadas (e bonitas) do futebol no ano ganhou luz na última quinta-feira (24), quando Ilenia, jovem que torce para a Roma e estava em coma há nove meses, acordou após ouvir mensagem do ídolo Francesco Totti. E nesta segunda-feira (28), o ex-meia encontrou a garota.- Nós nos abraçamos, Ilenia chorou e ficou muito feliz. Acordada graças a mim? Eu estou feliz, teria ajudado ela antes se soubesse. Vamos nos encontrar de novo - disse Totti, ao sair do Gemelli, um hospital de Roma, de acordo com o 'Corriere dello Sport'.

Toda a história começou em dezembro de 2019, quando Ilenia Matilli sofreu um acidente de carro. Ela estava acompanhada de Martina Oro, amiga de 20 anos, que não resistiu aos ferimentos. Ilenia conseguiu sobreviver, mas passou os meses seguintes em coma. Ela também era jogadora de futebol e atuava na Lazio, rival da Roma - a carreira acabou interrompida pelo acidente.

Diante de várias tentativas com diferentes estímulos ao longo do tempo, incluindo palavras de amigos e partidas da Roma, foi a voz de Totti que fez o eletrocardiograma do hospital registrar um novo pulso. Tudo graças ao apoio dos médicos, que conseguiram o recado do ídolo romanista:

- Ilenia, não desista, você vai conseguir. Nós estamos todos com você - disse Totti, na mensagem.Após receber o recado de apoio do ídolo e com o tratamento aplicado pelo hospital, é claro, Ilenia começou a despertar lentamente. Não demorou muito para que ela saísse da situação em que se encontrava.

- Francesco (Totti) é sempre espontâneo, é como se falasse com meu irmão. É uma boa pessoa, sempre vou lembrar desse dia - disse o pai da jovem.