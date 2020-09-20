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Tottenham teria interesse na contratação de Jesse Lingard, do Manchester United

Diário inglês afirma que valor do negócio pode chegar a R$ 208 milhões...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 10:35
Crédito: AFP
Depois de fechar as contratações de Gareth Bale e do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, o Tottenham pode ir atrás do meia Jesse Lingard, do Manchester United. De acordo com o 'Daily Star', José Mourinho teria interesse em "reviver" a carreira do inglês.A transferência giraria em torno dos 30 milhões de libras (R$ 208,9 milhões). Lingard é um jogador que costuma ser contestado pela torcida do United e tem cada vez menos minutos na equipe de Solskjaer.
Ele não inicia uma partida pelo United desde o mês de janeiro e não foi relacionado para a partida de abertura da temporada, contra o Crystal Palace.
O diário inglês relata que Lingard contratou um personal trainer com o objetivo de voltar muito bem fisicamente aos treinos de pré-temporada, mas não foi capaz de impressionar o treinador. Assim, a insatisfação de Lingard poderia ser um trunfo para José Mourinho e o Tottenham na busca pelo jogador.

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