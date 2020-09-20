Tottenham teria interesse na contratação de Jesse Lingard, do Manchester United

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Depois de fechar as contratações de Gareth Bale e do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, o Tottenham pode ir atrás do meia Jesse Lingard, do Manchester United. De acordo com o 'Daily Star', José Mourinho teria interesse em "reviver" a carreira do inglês.A transferência giraria em torno dos 30 milhões de libras (R$ 208,9 milhões). Lingard é um jogador que costuma ser contestado pela torcida do United e tem cada vez menos minutos na equipe de Solskjaer.

Ele não inicia uma partida pelo United desde o mês de janeiro e não foi relacionado para a partida de abertura da temporada, contra o Crystal Palace.