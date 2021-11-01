Tottenham oficializa demissão do técnico Nuno Espírito Santo

Crédito: Divulgação / Tottenham

Após sofrer uma dura derrota para o Manchester United, o Tottenham oficializou a demissão do técnico Nuno Espírito Santo nesta segunda-feira. O comandante português fazia uma campanha irregular na Premier League com cinco vitórias e cinco derrotas e não suportou a pressão.- Eu sei o quanto Nuno e sua comissão técnica gostariam de ter sucesso e eu lamento que a gente tenha que tomar essa decisão. Nuno é um cavalheiro e será sempre bem-vindo - disse Fabio Paratici, diretor esportivo do clube inglês.

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Após a demissão de José Mourinho na última temporada, o Tottenham terminou a campanha com Ryan Mason. Nuno Espírito Santo foi contratado no último dia 30 de junho após diversos nomes serem especulados, mas o ex-treinador do Wovlerhampton durou apenas quatro meses no cargo.