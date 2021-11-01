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futebol

Tottenham oficializa demissão do técnico Nuno Espírito Santo

Comandante português não conseguiu ter regularidade à frente dos Spurs e somava cinco vitórias e cinco derrotas na Premier League, além de campanha ruim na Conference League...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 09:06

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 09:06

Crédito: Divulgação / Tottenham
Após sofrer uma dura derrota para o Manchester United, o Tottenham oficializou a demissão do técnico Nuno Espírito Santo nesta segunda-feira. O comandante português fazia uma campanha irregular na Premier League com cinco vitórias e cinco derrotas e não suportou a pressão.- Eu sei o quanto Nuno e sua comissão técnica gostariam de ter sucesso e eu lamento que a gente tenha que tomar essa decisão. Nuno é um cavalheiro e será sempre bem-vindo - disse Fabio Paratici, diretor esportivo do clube inglês.
> Veja a tabela da Premier League
Após a demissão de José Mourinho na última temporada, o Tottenham terminou a campanha com Ryan Mason. Nuno Espírito Santo foi contratado no último dia 30 de junho após diversos nomes serem especulados, mas o ex-treinador do Wovlerhampton durou apenas quatro meses no cargo.
Antonio Conte, desejado na pré-temporada, segue livre no mercado e deve ser alvo dos Spurs nas próximas semanas. O nome de Paulo Fonseca também já esteve em pauta entre a diretoria da equipe londrina e também pode ser uma opção para o restante do ano.

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