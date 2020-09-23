Tottenham intensifica busca por Skriniar, da Inter de Milão, mas clubes ainda não têm acordo

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O Tottenham está muito interessado na contratação de Milan Skriniar, jogador da Inter de Milão. De acordo com o site 'Calciomercato', o diretor técnico do time inglês, Steve Hitchen, esteve em Milão para encontrar o empresário do zagueiro.Porém, ainda não há um consenso entre ambas as partes. A Inter quer 60 milhões de euros (R$ 391 milhões) para poder liberar o jogador eslovaco de 25 anos.

O Tottenham, por outro lado, busca fechar negócio na casa dos 50 milhões (R$ 326 mi), incluindo bônus. A equipe usa como trunfo o fato de Skriniar estar 'muito interessado' na transferência para o futebol inglês.