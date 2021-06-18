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futebol

Tottenham desiste da contratação de Gattuso para técnico

Clube entrevistou ex-comandante da Fiorentina após ser demitido da Viola, mas não houve acordo e ingleses seguem buscando um novo nome para dirigir o time...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 10:34

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:34

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O Tottenham desistiu da contratação de Gattuso para o cargo de técnico da equipe, segundo o jornalista David Ornstein. O clube se encontrou com Jorge Mendes, empresário do italiano, e disseram que não estavam interessados na chegada do ex-comandante da Fiorentina.O clube londrino segue sem treinador desde a demissão de José Mourinho, em abril. Gattuso e Paulo Fonseca, os últimos nomes consultados pelos Spurs, estão fora de pauta pelas próximas horas, mas uma reviravolta não está descartada.
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O Tottenham perdeu a disputa contra o Bayern de Munique por Julian Nagelsmann, o Paris Saint-Germain não aceita a saída de Mauricio Pochettino e os ingleses também não conseguiram chegar em um acordo com Antonio Conte.
Na última quinta-feira, Gattuso foi demitido da Fiorentina após 23 dias e nenhuma partida realizada por divergências com a Viola sobre a atuação no mercado de transferências. No mesmo dia, o italiano foi consultado pelos londrinos.

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