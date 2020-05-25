Torcida se revolta com recuo do Botafogo sobre volta aos treinos

Um recuo do Botafogo na posição firme de não retornar aos treinamentos em meio à pandemia do COVID-19 revoltou parte da torcida alvinegra nas redes. O clube confirmou, nesta segunda-feira, que houve um contato com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, favorável à liberação das atividades. O Glorioso diz ter acatado a sugestão de retomar os treinos presenciais a partir do dia 1º de junho e a volta dos jogos no período entre 28 de junho e 4 de julho, dependendo do avanço do número de casos no estado.O Botafogo confirma contatos telefônicos com o Prefeito Marcelo Crivella, onde reforçou o seu o posicionamento e pontuou que o momento não é de retomar os treinamentos presenciais, sugerindo que seja realizado em oportunidade futura, dependendo do estágio da COVID-19.— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) May 25, 2020 A posição mais maleável do clube vai de encontro com as declarações públicas dos dirigentes e do técnico Paulo Autuori, nas últimas semanas, contrárias a um retorno imediato. Imediatamente após a publicação do clube no Twitter, torcedores passaram a criticar a decisão, classificando-a como "vergonhosa" e decepcionante, entre outros adjetivos. VERGONHA VERGONHA VERGONHA— Plínio Perrotta (@PlinioPerrotta) May 25, 2020 Péssimo posicionamento