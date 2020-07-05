Torcedores do Flamengo enfrentam problema para assistir semifinal

Usuários enfrentam problemas para pagar pela transmissão do Flamengo Crédito: Mycujoo.tv/Reprodução

Torcedores do Flamengo têm reclamado nas redes sociais que estão com dificuldades para se cadastrar no site que vai transmitir o jogo da semifinal da Taça Rio com o Volta Redonda. A partida está marcada para as 16 horas deste domingo (05), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As queixas ocorrem desde a manhã deste domingo. Muitos têm usado o Twitter para mostrar a insatisfação por não conseguir se cadastrar na plataforma MyCujoo, que negociou o direito de transmissão do jogo.

Entre as reclamações, os flamenguistas afirmam que tentam realizar o pagamento, mas o cadastro dá como 'não efetuado'. Um torcedor disse que a plataforma é muito 'confusa'.

Estamos cientes de que alguns usuários estão tendo problemas ao se registrar ou entrar no MyCujoo neste momento, e sentimos muito pelo impacto que isso está dando em sua experiência na plataforma. Estamos investigando e daremos uma atualização em breve. — #shareyourgame (@MyCujoo) July 5, 2020

Diante das dificuldades, alguns blogueiros ligados ao Flamengo têm falado que o time cogita liberar as imagens de forma gratuita.