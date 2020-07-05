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Torcedores do Flamengo enfrentam problema para assistir semifinal

Usuários estão tentando durante todo este domingo se cadastrar em plataforma para ter direito a acessar a partida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 15:09

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:09

Usuários enfrentam problemas para pagar pela transmissão do Flamengo
Usuários enfrentam problemas para pagar pela transmissão do Flamengo Crédito: Mycujoo.tv/Reprodução
Torcedores do Flamengo têm reclamado nas redes sociais que estão com dificuldades para se cadastrar no site que vai transmitir o jogo da semifinal da Taça Rio com o Volta Redonda. A partida está marcada para as 16 horas deste domingo (05), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
As queixas ocorrem desde a manhã deste domingo. Muitos têm usado o Twitter para mostrar a insatisfação por não conseguir se cadastrar na plataforma MyCujoo, que negociou o direito de transmissão do jogo.
Entre as reclamações, os flamenguistas afirmam que tentam realizar o pagamento, mas o cadastro dá como 'não efetuado'. Um torcedor disse que a plataforma é muito 'confusa'.
Diante das dificuldades, alguns blogueiros ligados ao Flamengo têm falado que o time cogita liberar as imagens de forma gratuita.
Com informações do Lance!

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