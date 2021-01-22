futebol

Torcedora do Corinthians, primeira vacinada no país conhece a Neo Química Arena

Mônica Aparecida Calazans, enfermeira que foi a primeira a receber a vacina contra a Covid-19, realizou o sonho de conhecer o estádio corintiano nesta quinta-feira...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 21:25

LanceNet

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O Corinthians recebeu uma presença ilustre na Neo Química Arena nesta quinta-feira, antes de enfrentar o Sport, pela 31ª rodada do Brasileirão-2020: a enfermeira Mônica Aparecida Calazans, que foi a primeira vacinada no país contra Covid-19 no último fim de semana em evento do Governo de São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
A profissional da saúde, que se declarou torcedora corintiana, realizou o sonho de conhecer o estádio em Itaquera, bairro em que reside. Mônica fez o tour pela Arena e ganhou uma camisa das mãos do presidente Duílio Monteiro Alves, que já havia prometido que a receberia desde o último domingo.
- Hoje recebi por aqui a primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19 no nosso país! Mônica Aparecida Calazans, corintiana de Itaquera, está realizando um sonho em me conhecer nesta noite! - diz o tweet do perfil da Arena. Aos 54 anos, Mònica trabalha em turnos de 12 horas, em dias alternados, na UTI do Hospital Emílio Ribas. A enfermeira recebeu a primeira dose da Coronovac, aprovada para uso emergencial pela Anvisa, e que foi feita em parceria com o Instituto Butantan. Mais de 50 mil pessoas já foram vacinadas no estado de São Paulo, número até o fechamento desta reportagem.

