Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série D

Tony lamenta gol perdido, mas ainda confia na classificação do Serra

Camisa 9 do Serra na Série D, Tony perdeu um "gol feito" no jogo que acabou em 0 a 0 contra a URT. Times voltam a se enfrentar neste fim de semana

Publicado em 

22 mai 2019 às 14:31

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 14:31

O atacante Tony, do Serra
O empate por 0 a 0 entre URT e Serra, nesta segunda-feira (20), no Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), teve um sabor amargo para o atacante Tony, camisa 9 da equipe capixaba. Contratado para ser o homem-gol do Tricolor Serrano na Série D, o atleta perdeu, ainda no 1º tempo, um "gol feito" cara a cara com o goleiro.
No lance, Tony aproveitou uma falha da zaga da URT e surgiu livre de frente para a área. O atleta serrano deu um chute no vento esperando o goleiro cair, mas como Arthur seguiu de pé e a zaga vinha chegando, o atacante acabou tendo que chutar a bola. Porém, o arremate saiu fraco, facilitando a defesa. Esse foi o último de três chances desperdiçadas pelo atacante do Serra na partida. 
No desembarque da delegação do Serra no Aeroporto de Vitória, na noite de terça-feira, Tony lamentou o gol perdido, mas com um discurso motivador, vê o lance como "página virada" e já pensa na próxima partida, novamente contra a URT, no Robertão.
A chance desperdiçada pelo atacante Tony, do Serra, contra a URT Crédito: Reprodução/TV
"É uma situação difícil, não tem o que explicar. O que passou, passou, né. Eu sei da responsabilidade que eu tive ali, atacante ele está ali para fazer gol e eu acabei errando, falhando. Agora pra mim passou, é levantar a cabeça. Não vai ser a última vez na minha vida que eu vou perder um gol. Procurar no sábado fazer um bom jogo e conseguir fazer os gols."
> Valdir Bigode, sobre vaias da torcida: "Não adianta ficar xingando"
O empate complicou ainda mais a situação de ambas as equipes neste início de returno do Grupo A13. Com apenas um ponto ganho, tanto URT quanto Serra seguem a seis de distância dos líderes da chave, Ituano e Brasiliense, que também empataram na rodada.
"A gente sabe que ficou difícil, mas a gente sabe também que se ganhar os três jogos tem muita possibilidade de classificar. É levantar a cabeça, eu assumi a minha responsabilidade, sei do meu erro e é bola pra frente agora."
Série D do Brasileiro
Com o resultado, URT e Serra somaram os primeiros pontos na competição. O time mineiro segue em terceiro, enquanto que os capixabas são os lanternas do Grupo A13, com saldo de gols pior. URT e Serra voltam a se enfrentar neste sábado, às 17h, no Robertão, em Serra Sede. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados