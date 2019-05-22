Tony lamenta gol perdido, mas ainda confia na classificação do Serra

O empate por 0 a 0 entre URT e Serra, nesta segunda-feira (20), no Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), teve um sabor amargo para o atacante Tony, camisa 9 da equipe capixaba. Contratado para ser o homem-gol do Tricolor Serrano na Série D, o atleta perdeu, ainda no 1º tempo, um "gol feito" cara a cara com o goleiro.
No lance, Tony aproveitou uma falha da zaga da URT e surgiu livre de frente para a área. O atleta serrano deu um chute no vento esperando o goleiro cair, mas como Arthur seguiu de pé e a zaga vinha chegando, o atacante acabou tendo que chutar a bola. Porém, o arremate saiu fraco, facilitando a defesa. Esse foi o último de três chances desperdiçadas pelo atacante do Serra na partida.
No desembarque da delegação do Serra no Aeroporto de Vitória, na noite de terça-feira, Tony lamentou o gol perdido, mas com um discurso motivador, vê o lance como "página virada" e já pensa na próxima partida, novamente contra a URT, no Robertão.
"É uma situação difícil, não tem o que explicar. O que passou, passou, né. Eu sei da responsabilidade que eu tive ali, atacante ele está ali para fazer gol e eu acabei errando, falhando. Agora pra mim passou, é levantar a cabeça. Não vai ser a última vez na minha vida que eu vou perder um gol. Procurar no sábado fazer um bom jogo e conseguir fazer os gols."
O empate complicou ainda mais a situação de ambas as equipes neste início de returno do Grupo A13. Com apenas um ponto ganho, tanto URT quanto Serra seguem a seis de distância dos líderes da chave, Ituano e Brasiliense, que também empataram na rodada.
"A gente sabe que ficou difícil, mas a gente sabe também que se ganhar os três jogos tem muita possibilidade de classificar. É levantar a cabeça, eu assumi a minha responsabilidade, sei do meu erro e é bola pra frente agora."
Série D do Brasileiro
Com o resultado, URT e Serra somaram os primeiros pontos na competição. O time mineiro segue em terceiro, enquanto que os capixabas são os lanternas do Grupo A13, com saldo de gols pior. URT e Serra voltam a se enfrentar neste sábado, às 17h, no Robertão, em Serra Sede.