Tony lamenta gol perdido, mas ainda confia na classificação do Serra

No lance, Tony aproveitou uma falha da zaga da URT e surgiu livre de frente para a área. O atleta serrano deu um chute no vento esperando o goleiro cair, mas como Arthur seguiu de pé e a zaga vinha chegando, o atacante acabou tendo que chutar a bola. Porém, o arremate saiu fraco, facilitando a defesa. Esse foi o último de três chances desperdiçadas pelo atacante do Serra na partida.

No desembarque da delegação do Serra no Aeroporto de Vitória, na noite de terça-feira, Tony lamentou o gol perdido, mas com um discurso motivador, vê o lance como "página virada" e já pensa na próxima partida, novamente contra a URT, no Robertão.

A chance desperdiçada pelo atacante Tony, do Serra, contra a URT Crédito: Reprodução/TV

"É uma situação difícil, não tem o que explicar. O que passou, passou, né. Eu sei da responsabilidade que eu tive ali, atacante ele está ali para fazer gol e eu acabei errando, falhando. Agora pra mim passou, é levantar a cabeça. Não vai ser a última vez na minha vida que eu vou perder um gol. Procurar no sábado fazer um bom jogo e conseguir fazer os gols."

O empate complicou ainda mais a situação de ambas as equipes neste início de returno do Grupo A13. Com apenas um ponto ganho, tanto URT quanto Serra seguem a seis de distância dos líderes da chave, Ituano e Brasiliense, que também empataram na rodada.

"A gente sabe que ficou difícil, mas a gente sabe também que se ganhar os três jogos tem muita possibilidade de classificar. É levantar a cabeça, eu assumi a minha responsabilidade, sei do meu erro e é bola pra frente agora."

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