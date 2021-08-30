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futebol

Toca no Calleri que é gol! Atacante assina com o São Paulo

Argentino, desejo antigo da diretoria são-paulina, volta ao clube depois de cinco anos. Vínculo será de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:37
Crédito: AFP
Ele voltou! Depois de uma longa novela, reviravoltas e surpresas, o atacante Jonathan Calleri assinou contrato com o São Paulo por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra por parte do clube do Morumbi. Ainda falta o anúncio oficial do clube do Morumbi, mas os papéis já estão assinados. A diretoria são-paulina agiu rápido e conseguiu acertar o contrato nesta segunda-feira (30), dia do fechamento da janela de transferências. O Tricolor voltou a ter chances de trazer Calleri curiosamente pela proximidade do fim da janela.
Com a falta de clubes europeus interessados no jogador, o Deportivo Maldonado-URU, clube que detém os direitos do atacante, procurou um novo clube para Calleri e o São Paulo aproveitou para retomar as conversas, que foram mais intensas do que as anteriores.
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo último mês, as negociações entre São Paulo e o atacante argentino quase foram concretizadas, mas a negativa do Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos de Calleri, travou a contração. O argentino, inclusive, chegou a aceitar a oferta são-paulina, mas o negócio não foi finalizado.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta esperar os próximos capítulos da negociação.

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