TNT transmite rivalidades históricas da Uefa Champions League

A rivalidade entre alguns times resulta em partidas incríveis. Nesta semana, a TNT mantém a exibição de jogos históricos da Uefa Champions League enquanto a competição continua suspensa. Os jogos escolhidos em enquete no Instagram do "Esporte Interativo" foram Chelsea 4x4 Liverpool e Barcelona 2x0 PSG. Confira o vídeo com alguns momentos das partidas no Instagram do Esporte Interativo e os detalhes dos confrontos:

Amanhã, terça (26 de maio), às 16h, o canal mostra Chelsea 4x4 Liverpool, partida de volta da quartas de final da temporada 2008-09 da UEFA. Um jogo dramático valendo vaga na semifinal com oito gols e algumas reviravoltas, que destacou ainda mais a rivalidade entre os dois clubes ingleses. Foram embates seguidos na Champions League nas temporadas 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, até este apoteótico 4x4 da temporada 2008/09, que a TNT volta a exibir.

Já na quarta-feira, 27 de maio, também às 16h, será exibido Barcelona 2x0 PSG, confronto de volta das quartas de final da temporada 2014-15. E essa rivalidade começou vinte anos antes: Em 1995, o PSG de Raí avançou para as semifinais da Champions em cima do Barcelona. Depois disso, perdeu a final de 1997 da Recopa Europeia e foi eliminado em 2013, 2015 e 2017 na Champions League. Neste jogo, Neymar acabou com a alegria francesa com ajuda de Messi, Dani Alves, Suárez e, principalmente, Don Andrés Iniesta.E MAIS:João Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesPerto do título, time de Ratão volta a jogar na EslováquiaDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaPSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar E MAIS: