Titulares do Corinthians fazem recuperação física antes da decisão

O Corinthians voltou a treinar na tarde desta quinta-feira, após o empate sem gols no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, na Arena. Antes do jogo da volta, que acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos, com exceção do goleiro Cássio, iniciaram a recuperação física com trabalhos de fisioterapia.Já em campo, Tiago Nunes, e os auxiliares Kelly Guimarães e Evandro Fornari comandaram um trabalho técnico em espaço reduzido, para aprimorar a marcação-pressão, passes rápidos e finalizações. Conforme protocolo estabelecido pelos clubes nesta retomada, não é permitida a presença da imprensa no CT para a acompanhar os treinamentos in loco.O único desfalque do Corinthians deve continuar sendo o argentino Boselli, que se recuperar de cirurgia na face. Cantillo e Everaldo, que haviam ficado fora até do banco nos jogos anteriores, foram para o clássico na última quarta-feira e estão à disposição do técnico Tiago Nunes. No entanto, é mais provável que ele mantenha a escalação que entrou em campo em três partidas consecutivas: contra Red Bull Bragantino, Mirassol e Palmeiras, todas pelo Paulistão.