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Titulares do Corinthians fazem recuperação física antes da decisão

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos, com exceção do goleiro Cássio, fizeram trabalhos de fisioterapia. Tiago Nunes comandou treino técnico para outra parte do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 19:35

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:35

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians voltou a treinar na tarde desta quinta-feira, após o empate sem gols no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, na Arena. Antes do jogo da volta, que acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos, com exceção do goleiro Cássio, iniciaram a recuperação física com trabalhos de fisioterapia.Já em campo, Tiago Nunes, e os auxiliares Kelly Guimarães e Evandro Fornari comandaram um trabalho técnico em espaço reduzido, para aprimorar a marcação-pressão, passes rápidos e finalizações. Conforme protocolo estabelecido pelos clubes nesta retomada, não é permitida a presença da imprensa no CT para a acompanhar os treinamentos in loco.O único desfalque do Corinthians deve continuar sendo o argentino Boselli, que se recuperar de cirurgia na face. Cantillo e Everaldo, que haviam ficado fora até do banco nos jogos anteriores, foram para o clássico na última quarta-feira e estão à disposição do técnico Tiago Nunes. No entanto, é mais provável que ele mantenha a escalação que entrou em campo em três partidas consecutivas: contra Red Bull Bragantino, Mirassol e Palmeiras, todas pelo Paulistão.
Um provável Timão para o Dérbi da decisão é: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson; Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.
A última atividade antes da final do Campeonato Paulista acontece nesta sexta-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava. Logo depois, o goleiro Cássio concederá entrevista coletiva virtual para os setoristas do Alvinegro.
Caso ocorra um novo empate entre Palmeiras e Corinthians neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, a decisão do título será nas cobranças de pênalti.

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