Titular no Shimizu, Valdo quer sequência positiva da equipe na J-League

Crédito: (Fotos: Divulgação

Em grande fase no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é ver o elenco evoluindo em 2021.

Veja o mata-mata da Champions League- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para evoluirmos e para crescermos neste ano - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu momento no Japão tem sido especial.