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futebol

Titular no Shimizu, Valdo quer sequência positiva da equipe na J-League

Zagueiro brasileiro, que atuou pelo Ceará, vem passando por ótimo momento no Campeonato Japonês
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Publicado em 19 de Abril de 2021 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 21:08
Crédito: (Fotos: Divulgação
Em grande fase no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é ver o elenco evoluindo em 2021.
Veja o mata-mata da Champions League- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para evoluirmos e para crescermos neste ano - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu momento no Japão tem sido especial.
- Estou passando por um momento muito especial aqui no Japão e espero continuar evoluindo. Estou muito feliz com a história que tenho construído no clube e no futebol do país - concluiu o atleta.

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