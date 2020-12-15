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Tite nega rumores sobre 'boicote' a Gerson na Seleção: 'Não houve qualquer tipo de punição'

Convidado de hoje do 'Seleção Sportv', técnico da Seleção Brasileira comentou sobre a ausência do meio-campista do Flamengo nas convocações...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 15:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O programa "Seleção Sportv" contou com a participação do técnico da Seleção Brasileira, Tite, nesta terça-feira, e um jogador do Flamengo se tornou assunto do bate-papo. Perguntado sobre uma suposta punção a Gerson - por ele ter pedido para não ser convocado para a seleção pré-olímpica -, o treinador garantiu que a opção por não convocá-lo é exclusivamente de caráter técnico.
+ Gabi empata com Pedro na artilharia do Flamengo na temporada; veja a lista- Não houve qualquer tipo de punição ao Gerson. Minha palavra que não teve nada disso. Sei que houve esse fato sobre o pedido dele para não jogar pela seleção de base.
Um dos principais destaques do Flamengo desde 2019, o atleta de 23 anos ainda não teve nenhuma chance com Tite na Seleção principal. Apesar de elogiar o futebol do meio-campista, o técnico explicou a ausência dele pela forte concorrência na posição.
- Sempre esteve no nosso acompanhamento. Existe uma concorrência na posição. Em alguma circunstância que se escolhe um e não leva o outro. Mas esse aspecto disciplinar não tem - finalizou o treinador.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Na última convocação para as Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022, feita em novembro, Tite convocou três atletas para desempenhar a função de volante: Douglas Luiz, do Aston Villa (ING), Allan, do Everton (ING), e Arthur, da Juventus (ITA).

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