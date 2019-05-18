Tite abraçou jogadores de confiança para buscar a taça da Copa América

Tite anunciou nesta sexta-feira (17) a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América, que será disputada no Brasil, entre 14 junho e 7 de julho. O treinador deixou muito claro em suas escolhas o quanto o título é importante para sua manutenção no cargo. Em baixa após uma Copa do Mundo decepcionante e criticado pelas fracas atuações nos últimos amistosos, Tite passou por cima de algumas de suas convicções e abraçou jogadores de confiança para tentar o título da competição continental. O treinador sabe que um novo fracasso não será perdoado pela cúpula da CBF. anunciou nesta sexta-feira (17) a convocação dapara a Copa América, que será disputada no Brasil, entre 14 junho e 7 de julho. O treinador deixou muito claro em suas escolhas o quanto o título é importante para sua manutenção no cargo. Em baixa após umadecepcionante e criticado pelas fracas atuações nos últimos amistosos, Tite passou por cima de algumas de suas convicções e abraçou jogadores de confiança para tentar o título da competição continental. O treinador sabe que um novo fracasso não será perdoado pela cúpula da CBF.

Tite anunciou os convocados para a Copa América Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A manutenção de Neymar na Seleção deixa explícita a incoerência de Tite. O atacante agrediu um torcedor recentemente, após o Paris Saint-Germain perder a final da Copa da França para o Rennes. Uma atitude inaceitável para um atleta profissional. E Tite simplesmente minimizou o episódio. Disse que apenas vai ter uma conversa com Neymar, que provavelmente não será mais o capitão da equipe. Pouco, quando comparado a situação de Douglas Costa, que chegou a ser cortado de dois amistosos por ter cuspido em um adversário, em uma partida da Juventus. Com essa atitude, Tite mostra que prefere não abrir mão do talento de Neymar, mas deixa suas convicções de lado.

Entre os demais nomes da lista apareceram alguns jogadores que estão longe de sua melhor forma. O zagueiro Miranda atualmente amarga o banco de reservas na Inter de Milão. Se não atua nem em seu time, como pode ir à Seleção. Já entre os meio-campistas, o retorno de Fernandinho surpreende negativamente. O volante não rende no time canarinho há tempos e muito de seu sucesso no Manchester City é atribuído ao trabalho do técnico Pep Guardiola e não a sua qualidade técnica. Uma escolha muito questionável. E no ataque, Gabriel Jesus está de volta: O atacante que passou em branco na Copa do Mundo. Enquanto isso, o zagueiro Dedé (Cruzeiro), o volante Fabinho (Liverpool), e o atacante Lucas Moura (Tottenham) ficaram de fora.

Na pouca renovação há motivos para esperar um futuro melhor. O atacante capixaba Richarlison fez ótima temporada no Everton, da Inglaterra, e merece essa vaga no time. Talentos como Arthur e Lucas Paquetá devem ser titulares e isso renova a cara da Seleção. O volante Allan, e os atacantes David Neres e Everton Cebolinha serão ótimas opções no banco de reservas.