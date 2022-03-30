Timo Werner espera deixar o Chelsea após essa temporada

O atacante Timo Werner pretende deixar o deixar após a atual temporada, segundo o "Sport1". Apesar de ter contrato até 2025, o alemão e seu empresário, Volker Struth, já trabalham visando uma mudança de ares na próxima janela de transferências.O Borussia Dortmund, que pode perder Erling Haaland na próxima temporada, é uma das equipes interessadas no atacante dos Blues. Além disso, o clube inglês aceita a desvalorização do atleta e deve topar negociar a saída do camisa 11 por cerca de 34 milhões de libras (R$ 212 milhões).

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No entanto, a negociação pode não acontecer caso o Chelsea não seja vendido por Roman Abramovich até a abertura da janela de transferências. O clube sofre sanções do Reino Unido por ser propriedade do empresário russo, que possui supostas ligações com Vladimir Putin, e está proibido de realizar operações.

Werner chegou ao Chelsea em 2020 por 53 milhões de libras (R$ 330 milhões na cotação atual), mas não conseguiu ter sucesso na Inglaterra. Em duas temporadas, o atleta conseguiu marcar apenas 19 gols e contribuiu com 20 assistências.