Times de Anchieta e Pancas seguem sem perder no Campeonato Rural

A terceira fase do Campeonato Rural teve início neste fim de semana, com jogos de ida das oitavas de final disputados sábado (5) e domingo (6). E os destaques foram as seleções de Anchieta e Pancas, as únicas que seguem com 100% de aproveitamento.

No sábado, a seleção de Pancas venceu a de Marilândia fora de casa, em um jogo nervoso, em que quatro jogadores foram expulsos (três do time anfitrião). A vitória suada por 1 a 0 marcou a quinto triunfo seguido dos panquenses, que agora jogam por um empate na volta para conquistar a vaga nas quartas de final. Situação igual a de Anchieta, que, no domingo (6), em seus domínios, bateu Guarapari por 1 a 0. No sábado (5), Afonso Cláudio, a outra seleção que havia vencido todos os jogos até então, acabou perdendo a invencibilidade para Ibatiba: 2 a 0.

A equipe de Pancas segue com 100% de aproveitamento na competição Crédito: Divulgação/Sesport

Já no clássico entre Barra de São Francisco e Ecoporanga, também disputado no sábado (5), a torcida ecoporanguense percorreu os cerca de 46 quilômetros que separam os dois municípios e compareceu em bom número ao Estádio Joaquim Alves de Souza. Mas os donos da casa é que se deram bem: 3 a 0 para a seleção francisquense.

Em outro jogo recheado de rivalidade, no domingo (6), com o campo do Cruzeiro lotado, em Córrego Jirau, Jaguaré venceu São Mateus por 2 a 1. No mesmo dia, São José do Calçado saiu na frente no confronto com os vizinhos de Guaçuí: 2 a 0.

Resultados

Terceira Fase/Oitavas de final - Jogos de ida

Chave Norte

- Região 1 (Volta 12/05)

Barra de São Francisco 3 x 0 Ecoporanga

- Região 2 (Volta 13/05)

Jaguaré 2 x 1 São Mateus

- Região 3 (Volta 12/05)

Marilândia 0 x 1 Pancas

- Região 4 (Volta 13/05)

Itaguaçu 2 x 3 Santa Maria de Jetibá

Chave Sul

- Região 5 (Volta 12/05)

Ibatiba 2 x 0 Afonso Cláudio

- Região 6 (Volta 13/05)

Anchieta 1 x 0 Guarapari

- Região 7 (Volta 12/05)

Atílio Vivácqua 0 x 0 Presidente Kennedy

- Região 8 (Volta 13/05)