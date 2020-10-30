Time feminino do Galo, as Vingadoras, tenta a primeira vitória no Brasileiro Série A2

-A gente está bem, trabalhando, e não tem nada perdido. Vamos buscar os três pontos agora no próximo jogo, está todo mundo bem unido e vamos para cima. Jogar em casa é sempre bom, o SESC é um campo muito bom, a gente conhece, vamos em busca dos três pontos-destacou. As Vingadoras estão em 5º lugar no grupo E, completado por Goiás, Botafogo, Vasco, Real Brasília-DF, Vila Nova-ES. Bruna Emília também ressaltou que a equipe alvinegra está bastante focada para conquistar os três pontos em casa. -No jogo contra o Vasco, não conseguimos concluir em gols e a gente vem trabalhando firme para fazer os gols acontecerem no domingo. É ter mais concentração, que faltou um pouco nesse último jogo, fazer os gols, dar o passe na hora certa. Nosso time está bem focado para conseguir os três pontos no domingo- disse. -A gente estava esperando que fosse aqui na Vila Olímpica, que é a nossa casa, mas o SESC é um lugar que já temos conhecimento desde o ano passado e acho que vamos fazer uma grande partida lá- completou a meio-campista. Na primeira fase da competição, os clubes se enfrentam em turno único, dentro de cada grupo. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados. TABELA DA PRIMEIRA FASE 14/3: Galo FF 0 x 0 Vila Nova-ES 26/10: Vasco 1 x 0 Galo FF 1/11: Galo FF x Real Brasília 8/11: Botafogo x Galo FF 14/11: Galo FF x Goiás FICHA TÉCNICA