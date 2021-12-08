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futebol

Time feminino do Corinthians busca seu terceiro título na temporada

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta noite na final do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:00

O time feminino do Corinthians sai em busca da tríplice coroa nesta noite, diante do São Paulo, às 21h, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O time comandado por Arthur Elias já conquistou o Brasileiro contra o Palmeiras e a Libertadores diante do Santa Fé neste ano.O técnico do Timão, Arthur Elias, estará à frente da equipe em sua quarta final consecutiva no Estadual e vai em busca do tricampeonato. Ele já conquistou nove taças com o Alvinegro e quer mais um em casa.
Alvinegro e Tricolor tiveram as melhores campanhas na fase de grupos da competição deste ano: o Timão com 31 pontos e o Tricolor com 30. O Alvinegro, atual campeão, perdeu apenas um jogo, justamente para o São Paulo, por 1 a 0, no primeiro duelo da final.Para ser campeão no tempo normal, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Se o Timão vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Não há saldo qualificado.
As duas equipes já se enfrentaram seis vezes no futebol feminino, sendo quatro vitórias do Corinthians e duas do São Paulo. Foram oito gols marcados pelo Timão e cinco sofridos. Além disso, esta será a segunda vez que os dois times se enfrentam em uma decisão. Em 2019, também pelo Paulistão, o Alvinegro venceu o Majestoso e saiu com o caneco.
Crédito: CorinthianseSãoPauloseenfrentamnafinalhojeànoite(Foto:MarcoGalvão/Ag.Corinthians

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