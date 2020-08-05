Tiago Nunes busca taça inédita e Luxa quer ser o maior campeão

Crédito: Montagem LANCE!

O Dérbi decisivo entre Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Paulista colocará frente a frente dois técnicos com o mesmo objetivo, mas com experiências distintas na competição. Se por um lado Tiago Nunes busca seu primeiro título do estadual paulista, Luxa quer o troféu para conquistar o nono título do torneio, o quinto no comando do Palmeiras.

Do lado corintiano, mesmo sendo pioneiro no estadual considerado mais disputado do país, Tiago Nunes é acostumado com decisões desse tipo. Ainda como preparador físico, o comandante venceu o Campeonato Mato-Grossense pelo Luverdense em 2009 e, no ano seguinte, ganhou o Campeonato Acreano pelo Rio Branco, já na função de treinador.

No Athletico, seu trabalho de maior destaque até o momento na carreira, ganhou o Campeonato Paranaense com a equipe sub-23 do Furacão em 2018. Portanto, ao longo da carreira, já foram três títulos estaduais, além de um estadual sub-15 pelo Grêmio, em 2013 e um da Divisão de Acesso do Gaúcho, em 2005, pelo São Luiz.

Depois da vitória sobre o Mirassol na semifinal, o comandante do Timão comemorou a vaga na final e projetou o duelo decisivo diante do maior rival.

– Mesmo já tendo outras conquistas anteriores de alguns estaduais, participar de uma final com o Corinthians é diferente, especial. Vamos tentar desfrutar desse momento único com os jogadores – disse.'Senhor' do Paulistão, Luxa quer ser maior campeão do estadual

Enfrentando o estreante no estadual, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, quer vencer o seu nono título do Campeonato Paulista, sendo quatro pelo Palmeiras (1993, 1994, 1996 e 2008). Coincidentemente, a última vez que o Verdão foi campeão do estadual foi com ele no comando, em 2008.

Se for campeão paulista, Luxa ganhará mais um capitulo na sua história já vitoriosa pelo Palmeiras e mostrará que voltou de vez a galeria de melhores treinadores. Luxa foi considerado, por muitas pessoas, como ultrapassado depois de viver um período sabático em 2018.

Além dos quatro títulos estaduais pelo Verdão, Vanderlei ganhou outros quatro Paulistas, no comando de Bragantino (1990), Corinthians (2001) e Santos (2006 e 2007). Se vencer, o técnico passa Lula, que tem oito títulos, todos conquistados pelo Santos.

- É uma história. Falei para os jogadores que tínhamos a possibilidade de chegar a mais uma final. Agora é um clássico, um adversário difícil, que vem tendo uma superioridade sobre o Palmeiras. Mas essas coisas acabam. Vamos trabalhar bem a equipe e nos preparar para uma decisão. Temos a proposta de sair da fila. Que ganhe a melhor equipe. Que tudo aconteça em uma normalidade - disse Luxa após a classificação para a final.