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futebol

Thomas Müller renova com Bayern de Munique por dois anos

No clube desde as categorias de base, o atacante e ídolo dos bávaros tinha contrato até o fim desta temporada
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Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 12:56
O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Thomas Müller. O novo vínculo com o atacante de 32 anos vai até 2024. O jogador está no clube desde seus 10 anos de idade e nunca vestiu a camisa de outra equipe.> Guardiola e De Bruyne elogiam Gabriel Jesus antes de duelo pela Champions League
- Estou muito feliz por ter estendido meu contato com o FC Bayern de Munique até 2024 hoje. A jornada em que estamos desde que entrei na academia do FCB em 2000 tem sido uma história de sucesso fantástica até agora. prazer manter as cores vermelhas ano após ano, dentro e fora do campo - mesmo que o vento sopre na sua cara de vez em quando. Então, vamos continuar juntos! - disse Müller.
Thomas Müller é um grande ídolo do Bayern de Munique. O atacante já soma 11 títulos da Bundesliga, seis Copa da Alemanha, duas Champions League e dois Mundial de Clubes. Na atual temporada, o alemão marcou 12 gols e deu 24 assistências em 43 jogos.
Crédito: ThomasMüllerseguenoBayerndeMuniqueaté2024(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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