Thiago Silva tem lesão confirmada na coxa, mas não será cortado da Seleção

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, realizou exames neste domingo (30), em Portugal, para saber a extensão da lesão sofrida neste sábado (29) durante a final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City. As imagens constataram uma lesão muscular na coxa esquerda e, após avaliação, o jogador não será cortado do grupo da Seleção Brasileira.
A decisão foi tomada após o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, analisar as imagens e apresentar a situação para Tite e sua comissão técnica. A convocação está mantida e ele se apresentará na Granja Comary para se recuperar e estar disponível para as partidas contra Equador e Paraguai.
Thiago sentiu o incômodo aos 38 minutos do primeiro tempo da partida e precisou ser substituído. Ao final da partida, voltou ao campo para comemorar o primeiro título de Champions League da vitoriosa carreira. O brasileiro, de 36 anos, tem 93 partidas pela Seleção Brasileira.