Thiago Martinelli aposta no equilíbrio e na garra para reverter placar

Um gol de cada vez, cada um em seu tempo. No que depender do zagueiro Thiago Martinelli, o Espírito Santo terá cabeça no lugar para escalar a montanha e buscar a vitória que precisa para levar a melhor na semifinal do Campeonato Capixaba contra o Real Noroeste. Em desvantagem de 2 a 1, resultado do duelo de ida, o Santão terá 90 minutos para trabalhar e escolher as melhores jogadas para se recuperar e colocar o Santão na decisão do torneio. O duelo entre as equipes acontece neste sábado (24), às 15 horas, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
De acordo com o experiente defensor, um dos destaques do time na competição, a derrota no confronto realizado na última semana no Kleber Andrade deixou o psicológico do elenco abalado, porém, a boa semana de treinos trouxe ânimo novo.
"Todos nós ficamos bastante chateados com o resultado da ida, até porque jogar em Águia Branca é sempre difícil. Mas acho que durante a semana conseguimos superar a derrota, recuperamos a confiança, a auto-estima. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos que podemos ir lá e buscar um resultado positivo. Trabalhamos durante a semana em cima dos erros que cometemos e tentamos ajustar a parte psicológica. Tentamos ter pensamentos positivos, botar na cabeça que temos um bom time. Vamos brigar desde o início até o fim para buscarmos a vitória. Falta de vontade não vai faltar. Espero que possamos voltar felizes de Águia Branca. É colocar em prática o que treinamos. Respeitamos o Real Noroeste, sabemos dos resultados que eles vinham fazendo, dos bons jogadores que eles têm, mas vamos fazer por onde para buscarmos o objetivo principal, que é nos classificarmos", comentou Thiago Martinelli.
Por ter realizado uma melhor campanha na primeira fase, o Real entrou nas semifinais com a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados. Com isso, o Merengue pode perder o jogo por um gol de diferença. Ao Santão resta vencer por dois gols de diferença para assegurar a classificação à final do Capixabão 2018.