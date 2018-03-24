Thiago Martinelli aposta no equilíbrio e na garra para reverter placar

Um gol de cada vez, cada um em seu tempo. No que depender do zagueiro Thiago Martinelli, o Espírito Santo terá cabeça no lugar para escalar a montanha e buscar a vitória que precisa para levar a melhor na semifinal do Campeonato Capixaba contra o Real Noroeste. Em desvantagem de 2 a 1, resultado do duelo de ida, o Santão terá 90 minutos para trabalhar e escolher as melhores jogadas para se recuperar e colocar o Santão na decisão do torneio. O duelo entre as equipes acontece neste sábado (24), às 15 horas, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Zagueiro do Espírito Santo, Thiago Martinelli, durante treinamento do time Crédito: João Brito/ESFC

De acordo com o experiente defensor, um dos destaques do time na competição, a derrota no confronto realizado na última semana no Kleber Andrade deixou o psicológico do elenco abalado, porém, a boa semana de treinos trouxe ânimo novo.

"Todos nós ficamos bastante chateados com o resultado da ida, até porque jogar em Águia Branca é sempre difícil. Mas acho que durante a semana conseguimos superar a derrota, recuperamos a confiança, a auto-estima. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos que podemos ir lá e buscar um resultado positivo. Trabalhamos durante a semana em cima dos erros que cometemos e tentamos ajustar a parte psicológica. Tentamos ter pensamentos positivos, botar na cabeça que temos um bom time. Vamos brigar desde o início até o fim para buscarmos a vitória. Falta de vontade não vai faltar. Espero que possamos voltar felizes de Águia Branca. É colocar em prática o que treinamos. Respeitamos o Real Noroeste, sabemos dos resultados que eles vinham fazendo, dos bons jogadores que eles têm, mas vamos fazer por onde para buscarmos o objetivo principal, que é nos classificarmos", comentou Thiago Martinelli.