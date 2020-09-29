Thiago Alcântara, do Liverpool, testa positivo para coronavírus

Crédito: Médico do clube espera que Thiago volte às atividades em breve (AFP

O Liverpool informou na tarde desta terça-feira (29) que o meia Thiago Alcântara testou positivo para coronavírus. O jogador apresentou 'sintomas menores', de acordo com o clube, mas está bem e melhorando dos sintomas.Vale lembrar que Thiago não participou da partida contra o Arsenal, na última segunda-feira (28), por 'pequenos problemas de condição física'.

A equipe também informa que Thiago está seguindo todas as medidas de segurança e cumpre isolamento. O médico do clube, Jim Moxon, espera que Thiago esteja de volta aos treinos em breve:

- É a escolha de cada um revelar ou não que está com o coronavírus. Seguimos todos os protocolos até aqui e Thiago está ok. Ele vai se autoisolar por causa do protocolo e esperamos que esteja em breve logo - disse Moxon, ao site oficial do time.