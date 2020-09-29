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futebol

Thiago Alcântara, do Liverpool, testa positivo para coronavírus

Meia está em isolamento e apresentou 'sintomas menores' do vírus, mas está bem. Ele não entrou em campo contra o Arsenal, na última segunda...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 15:00
Crédito: Médico do clube espera que Thiago volte às atividades em breve (AFP
O Liverpool informou na tarde desta terça-feira (29) que o meia Thiago Alcântara testou positivo para coronavírus. O jogador apresentou 'sintomas menores', de acordo com o clube, mas está bem e melhorando dos sintomas.Vale lembrar que Thiago não participou da partida contra o Arsenal, na última segunda-feira (28), por 'pequenos problemas de condição física'.
A equipe também informa que Thiago está seguindo todas as medidas de segurança e cumpre isolamento. O médico do clube, Jim Moxon, espera que Thiago esteja de volta aos treinos em breve:
- É a escolha de cada um revelar ou não que está com o coronavírus. Seguimos todos os protocolos até aqui e Thiago está ok. Ele vai se autoisolar por causa do protocolo e esperamos que esteja em breve logo - disse Moxon, ao site oficial do time.
Thiago é uma contratação recente do Liverpool e só disputou uma partida até agora, na vitória por 2x0 contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês.

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