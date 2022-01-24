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Thaissan Passos deixa equipe feminina do Fluminense; destino será o Corinthians

Desde 2018 no clube, técnica auxiliou a estruturar o futebol feminino no Flu e já se despediu das atletas do tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 14:11

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:11

Thaissan Passos não é mais treinadora do time feminino principal do Fluminense. Após três temporadas à frente do projeto originado pela parceria com o Daminhas da Bola, ela aceitou uma proposta do Corinthians e já se despediu das jogadoras. Procurado pela reportagem, o clube paulista ainda não confirmou a chegada, mas o LANCE! apurou que a técnica assumirá uma das equipes das categorias de base.Desde outubro de 2018 no Fluminense, Thaissan foi a primeira comandante do elenco feminino tricolor. Ela coordenava o Daminhas da Bola, projeto que o clube abraçou e, a partir da iniciativa, montou o primeiro time da modalidade. Em três temporadas comandando a equipe, ela disputou as três finais do Carioca Feminino, em 2019, 2020 e 2021, mas ficou com o vice-campeonato.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNesse período, Thaissan Passos trouxe diversos profissionais do projeto, incluindo Filipe Torres, demitido na última semana do Flu. Ele atuava como técnico do sub-18 e era o substituto natural para o time principal. Agora, o Tricolor já está em busca de um novo nome. Ela coordenava também o departamento feminino.
Thaissan Passos foi fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino no Fluminense. O Daminhas da Bola foi fundado em 2015 e ajudou o Tricolor a cumprir a exigência da CBF para montar uma equipe feminina. Ao longo dos últimos anos, a parceria foi aumentando com os times de base e os treinamentos em Xerém.
> Veja a tabela do Cariocão 2022Em nota oficial sobre o desligamento, o Fluminense agradeceu "o profissionalismo, dedicação e carinho da treinadora pela instituição e deseja sucesso na sequência de sua carreira".
Crédito: ThaissanfoiaprimeiratécnicadotimefemininodoFluminense(Foto:MailsonSantana/FFC

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