Teste para Covid-19 em Vinícius Júnior terá de ser repetido

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Seguindo o protocolo sanitário estabelecido na Espanha para a retomada das competições, o brasileiro Vinícius Júnior realizou um teste para o novo coronavírus 48 horas antes do jogo do Real Madrid diante do Alavés, marcado para a próxima sexta-feira (10). Contudo, de acordo com o que revelou o técnico Zinedine Zidane em entrevista coletiva nessa quinta-feira (9), houve um problema na realização do teste e ele terá de ser repetido.

Apesar do problema que deixa dúvidas se o jovem atacante do Real teria ou não contraído a Covid-19, o treinador preferiu adotar tom de tranquilidade e pontuando que, ainda hoje (9), o jogador passará por novos testes.

Além disso, Zidane explicou que o atleta não apareceu no Centro de Treinamento do clube na região de Valdebebas em caráter de prevenção e que a esperança é de poder contar com o atleta que vem em processo de evolução para o compromisso marcado para às 17 h (horário de Brasília) no Alfredo Di Stéfano.