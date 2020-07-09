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Teste para Covid-19 em Vinícius Júnior terá de ser repetido

Em coletiva, Zinedine Zidane pontuou que situação envolvendo protocolo estabelecido por LaLiga não suscita maiores preocupações...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 14:39

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:39

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Seguindo o protocolo sanitário estabelecido na Espanha para a retomada das competições, o brasileiro Vinícius Júnior realizou um teste para o novo coronavírus 48 horas antes do jogo do Real Madrid diante do Alavés, marcado para a próxima sexta-feira (10). Contudo, de acordo com o que revelou o técnico Zinedine Zidane em entrevista coletiva nessa quinta-feira (9), houve um problema na realização do teste e ele terá de ser repetido.
Apesar do problema que deixa dúvidas se o jovem atacante do Real teria ou não contraído a Covid-19, o treinador preferiu adotar tom de tranquilidade e pontuando que, ainda hoje (9), o jogador passará por novos testes.
Além disso, Zidane explicou que o atleta não apareceu no Centro de Treinamento do clube na região de Valdebebas em caráter de prevenção e que a esperança é de poder contar com o atleta que vem em processo de evolução para o compromisso marcado para às 17 h (horário de Brasília) no Alfredo Di Stéfano.
- O médico me informou que o teste não ocorreu bem e que será repetido, nessa tarde vamos ter o resultado. Às vezes acontecem erros, pode acontecer. Como é de praxe, quando acontece algo assim, o jogador não pode treinar. Oxalá que não tenha acontecido nada com ele e que ele possa estar conosco amanhã - declarou o técnico do Real Madrid.

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