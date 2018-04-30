Terceira fase do Campeonato Rural já tem os 16 times classificados

Após mais uma rodada de muitos gols e emoções, com jogos realizados no fim de semana (28 e 29), 16 seleções garantiram vaga nas oitavas de final do Campeonato Rural  a terceira fase da competição. Seguem na disputa pelo título os municípios de Afonso Cláudio, Anchieta (foto), Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Jaguaré, Marilândia, Pancas, Presidente Kennedy, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado e São Mateus.

No sábado (28), destaque para Pancas, que, após vencer Alto Rio Novo no jogo de ida por 2 a 1, voltou a bater o rival, desta vez em casa, com uma goleada por 5 a 2. Os panquenses enfrentarão no próximo mata-mata a equipe de Marilândia, classificada mesmo sendo derrotada por Baixo Guandu por 3 a 2, pois havia vencido a primeira partida por 3 a 1. Ainda pela Chave Norte, mas no domingo (29), São Mateus, diante de sua torcida, perdeu para Sooretama (1 a 0) e também ficou com a vaga, mas pelo critério de maior número de gols marcados na casa do adversário, nos 2 a 1 no jogo de ida.

Na Chave Sul, no sábado (28), Afonso Cláudio carimbou o passaporte para a próxima fase ao vencer novamente Brejetuba, desta vez por 3 a 1. Já Atílio Vivácqua, que havia batido Cachoeiro de Itapemirim em território cachoeirense (1 a 0), garantiu a vaga com um empate em casa por 1 a 1. No domingo (29), Anchieta foi outra a confirmar uma classificação que já parecia certa, diante de Alfredo Chaves. Após golear em casa o adversário por 5 a 0, voltou a vencer, só que agora por 2 a 1, no Estádio Carlos Soares Pinto. Confira estes e outros resultados, além dos confrontos das oitavas de final:

Segunda Fase

Resultados

Chave Norte

- Região 1 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Vila Pavão 4 x 2 Barra de São Francisco (Ida: Barra de São Francisco 2 x 0 Vila Pavão)

Montanha 0 x 4 Ecoporanga (Ida: Ecoporanga 1 x 3 Montanha)

- Região 2 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)

Jaguaré 4 x 0 Vila Valério (Ida: Vila Valério 3 x 3 Jaguaré)

São Mateus 0 x 1 Sooretama (Ida: Sooretama 1 x 2 São Mateus)

- Região 3 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Pancas 5 x 2 Alto Rio Novo (Ida: Alto Rio Novo 1 x 2 Pancas)

Baixo Guandu 3 x 2 Marilândia (Ida: Marilândia 3 x 1 Baixo Guandu)

- Região 4 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)

Santa Teresa 1 x 3 Itaguaçu (Ida: Itaguaçu 3 x 1 Santa Teresa)

Itarana 2 x 5 Santa Maria de Jetibá (Ida: Santa Maria de Jetibá 3 x 2 Itarana)

Chave Sul

- Região 5 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Muniz Freire 1 x 2 Ibatiba (Ida: Ibatiba 4 x 1 Muniz Freire)

Afonso Cláudio 3 x 1 Brejetuba (Ida: Brejetuba 2 x 3 Afonso Cláudio)





- Região 6 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)

Guarapari 2 x 0 Vargem Alta (Ida: Vargem Alta 1 x 0 Guarapari)

Alfredo Chaves 1 x 2 Anchieta (Ida: Anchieta 5 x 0 Alfredo Chaves)

- Região 7 (Jogos de ida dia 21/04. Volta, 28/04)

Muqui 2 x 2 Presidente Kennedy (Ida: Presidente Kennedy 0 x 0 Muqui)

Atílio Vivácqua 1 x 1 Cachoeiro de Itapemirim (Ida: Cachoeiro de Itapemirim 0 x 1 Atílio Vivácqua)

- Região 8 (Jogos de ida dia 22/04. Volta, 29/04)

Apiacá 3 x 3 São José do Calçado (Ida: São José do Calçado 4 x 1 Apiacá)

Mimoso do Sul 2 x 0 Guaçuí (Ida: Guaçuí 4 x 0 Mimoso do Sul)

Terceira Fase/Oitavas de final

Chave Norte

- Região 1 (Jogo de ida 05/05 e volta 12/05)

Barra de São Francisco x Ecoporanga

- Região 2 (Jogos de ida 06/05 e volta 13/05)

Jaguaré x São Mateus

- Região 3 (Jogos de ida dia 05/05 e volta 12/05)

Marilândia x Pancas

- Região 4 (Jogos de ida 06/05 e volta 13/05)

Itaguaçu x Santa Maria de Jetibá

Chave Sul

- Região 5 (Jogos de ida 05/05 e volta 12/05)

Ibatiba x Afonso Cláudio

- Região 6 (Jogos de ida 06/05 e volta 13/05)

Anchieta x Guarapari

- Região 7 (Jogos de ida 05/05 e volta 12/05)

Atílio Vivácqua x Presidente Kennedy

- Região 8 (Jogos de ida 06/05 e volta 13/05)