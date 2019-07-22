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Susto

Técnico sofre infarto, é retirado de ambulância e jogo continua na Romênia

O quadro do técnico é estável e não corre riscos no momento

Publicado em 

22 jul 2019 às 11:36

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 11:36

Eugen Neagoe, técnico do Dínamo Bucareste, momentos antes de perder a consciência Crédito: Reprodução
Uma cena de pura tensão e apreensão tomou conta de uma partida do Campeonato Romeno neste domingo (21). O técnico do Dínamo Bucareste, Eugen Neagoe, sofreu um infarto no início do jogo contra o Universitatea Craiova, perdeu a consciência e precisou ser retirado de ambulância do estádio.
O treinador ainda recebeu o apoio de um companheiro da comissão técnica antes de desmaiar e deixar o local. Chamou a atenção o desespero dos jogadores, de ambas as equipes, com a situação.
Apesar do susto, o quadro é estável e o comandante não corre riscos no momento. Ele, no entanto, passará a noite sob observação médica em um hospital, de acordo com o jornal local "Gazeta Sporturilor".
Ainda conforme o periódico, o susto aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. A partida ficou paralisada por 15 minutos e depois foi retomada.
"Qual foi o placar do jogo?", teria perguntado Eugen Neagoe a um médico. O Dínamo Bucareste, seu time, perdeu por 2 a 0 para o Universitatea Craiova.

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