Técnico reclama de pênalti contra o Vitória-ES, no jogo de ida das finais

Na ida das finais da Copa Espírito Santo 2019, o Vitória-ES não só perdeu a partida para o Real Noroeste - 1 a 0 -, como também uma invencibilidade de 13 jogos dentro da competição. A derrota gerou insatisfação de Rodrigo Fonseca, mas o que mais deixou o treinador irritado foi o pênalti marcado contra o Alvianil, que resultou no gol do time de Águia Branca.
Para Rodrigo, o árbitro Davi Lacerda errou na interpretação do lance, que o goleiro Harrison derruba o atacante Waschington, dentro da área, no segundo tempo da partida.
"Na minha opinião foi vergonhoso o pênalti que o árbitro deu. O cara cabeceou a bola para fora e somente depois houve o contato. Foi inexistente e ele estava em cima do lance. E ainda ficam falando que tudo dá para o Vitória Aí, quando chega uma jogada duvidosa, a arbitragem dá contra a gente. É muito complicado", reclamou o treinador.
Não apenas pela derrota, mas a partida diante do Real Noroeste, na ida das finais, foi a pior do Vitória-ES na Copa ES 2019. Apesar da atuação abaixo da média, o técnico Rodrigo Fonseca destacou determinação dos jogadores.
"Procuramos jogar durante os 90 minutos. Não faltou empenho de ninguém e o adversário soube aproveitar a única chance que teve no segundo tempo, no lance do pênalti. Agora é buscar reverter o resultado".
A segunda e decisiva partida das finais acontece nesta sexta-feira, às 16h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O Vitória precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem para ficar com o título. Se devolver o placar simples, a decisão será nas cobranças de pênaltis.