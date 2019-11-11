Técnico reclama de pênalti contra o Vitória-ES, no jogo de ida das finais

Na ida das finais da Copa Espírito Santo 2019, o Vitória-ES não só perdeu a partida para o Real Noroeste - 1 a 0 -, como também uma invencibilidade de 13 jogos dentro da competição. A derrota gerou insatisfação de Rodrigo Fonseca, mas o que mais deixou o treinador irritado foi o pênalti marcado contra o Alvianil, que resultou no gol do time de Águia Branca.

Para Rodrigo, o árbitro Davi Lacerda errou na interpretação do lance, que o goleiro Harrison derruba o atacante Waschington, dentro da área, no segundo tempo da partida.

Torcida ES Crédito: Lance do pênalti do Real Noroeste

"Na minha opinião foi vergonhoso o pênalti que o árbitro deu. O cara cabeceou a bola para fora e somente depois houve o contato. Foi inexistente e ele estava em cima do lance. E ainda ficam falando que tudo dá para o Vitória Aí, quando chega uma jogada duvidosa, a arbitragem dá contra a gente. É muito complicado", reclamou o treinador.

Não apenas pela derrota, mas a partida diante do Real Noroeste, na ida das finais, foi a pior do Vitória-ES na Copa ES 2019. Apesar da atuação abaixo da média, o técnico Rodrigo Fonseca destacou determinação dos jogadores.

"Procuramos jogar durante os 90 minutos. Não faltou empenho de ninguém e o adversário soube aproveitar a única chance que teve no segundo tempo, no lance do pênalti. Agora é buscar reverter o resultado".